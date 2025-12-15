屹立不搖！他驚見超商「1飲料」40年不漲 眾人淚喊：台灣最後的良心

生活中心／王文承報導

一名網友意外發現統一麥香紅茶鋁箔包竟然只要10元，讓他驚呼：「整間超商裡，這瓶居然最便宜！」（示意圖／資料照）

被稱為「手搖飲王國」的台灣，街頭巷尾幾乎隨處可見人手一杯飲料；也有不少人因超商飲料價格相對親民，而成為日常首選。然而，隨著物價不斷攀升，飲料價格也水漲船高。近日，一名網友只是想找開鈔票，到超商隨手買個東西，卻意外發現統一麥香紅茶鋁箔包竟然只要10元，讓他驚呼：「整間超商裡，這瓶居然最便宜！」貼文曝光後，掀起網友熱議。

他見超商1飲料40年不漲 眾人淚喊：台灣最後的良心



一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，日前因身上只有鈔票、沒有零錢，便到超商想買個便宜商品找開金額，原本打算買一條青箭口香糖，卻發現價格已漲到18元，只好改找其他選項。沒想到東找西找之後，竟發現統一麥香紅茶300ml鋁箔包只要10元，讓他相當驚訝，忍不住直呼：「千漲萬漲，這個好像從來沒漲過。」

貼文曝光後，不少網友紛紛點頭認同，「已經是台灣最後的良心商品了」、「一定要鋁箔包才最好喝」、「從我國小喝到現在，快40年價格都沒變」、「這味道真的歷久不衰」、「小時候覺得10元好貴，長大後反而覺得太便宜了」、「除了甜一點，味道勝過98%的手搖飲紅茶，穩定又不走味」。

不過，也有網友直言甜度偏高，「如果甜度能再低一點就完美了」、「唯一缺點就是太甜」、「年輕時很愛喝，現在喝真的覺得甜」。

此外，還有不少老饕分享各種創意喝法，「冷凍後打成冰沙，再加牛奶」、「加檸檬配冰塊，立刻身價升級到35元」、「加鮮奶變成超好喝的奶茶」、「先喝一半再加冰水，清爽又順口」、「品質穩定40年如一日，加鮮奶就是風味絕佳的『鮮奶茶』」。

