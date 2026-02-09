屹立高雄半世紀！ 大統百貨五福店月底熄燈 3月拆除

高雄市 / 綜合報導

曾以全台第一座玻璃觀光電梯轟動一時，同時是東南亞規模最大的高雄市大統百貨五福店，將在2月底正式熄燈，進駐品牌通通都得撤櫃。陪伴南部消費者51年 之後 ，歇業消息傳出，讓在地人相當不捨，當地里長指出，大統百貨經歷大火之後，商圈逐漸沒落，有人推測未來拆掉之後，可能會興建住房或是商旅住宿，不過大統百貨澄清，會傾向招商或是改建擴大營運面積。

記者汪奕嘉說：「陪伴高雄人走過半世紀的大統百貨五福店，正式走入歷史，將在2月底，正式熄燈。」走進商場，店面所剩無幾，只剩零星散客，統集團昨(8)日發聲明，隨著土地租約期滿，大統五福店將結束營運，2月28日是與進駐品牌，延展合約最終營業日，3月初起，現址建物將依土地租賃合約拆除並還原為平面土地。

廣告 廣告

民眾說：「小時候就聽過，本來很沸騰啊，天啊，我不知道這裡要收了欸，要收應該也不意外吧，會有一點(可惜)，以前人潮很多啊。」統五福店，民國64年開幕以來，曾為南台灣具代表性的繁華地標，84年祝融事件及高捷施工，衝擊商圈，95年集團斥資數億元整建，將十層樓改成地下一層，地上三層的複合式餐飲和娛樂場所。

前大統商圈百貨人員(聲源)說：「心裡會有點不捨，尤其它(當年)電梯很吸引人。」曾以全台首創的「玻璃觀光電梯」轟動一時，也是當年東南亞規模最大的百貨公司之一，陪伴南部消費者51年，許多人「從小逛到大」，歇業消息也讓老高雄人不捨。

當地里長說：「剩下三樓，店面就一間一間(出租)這樣，那時候生意當然會降下來，人潮差不多減了三分之二。」民眾說：「(未來)我覺得應該一樣是開商場之類的吧。」大統拆掉後，土地將轉賣，有人推測未來可能要蓋房子，也有一說要改商旅住宿，但大統澄清，暫時無販售建物計畫，傾向招商或改建擴大營運面積，老地標走入歷史，將如何轉型外界持續關注。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄「巧克力肉燥飯」分店歇業！ 業者：客源不如預期

花蓮32年老店「包心粉圓」宣布退休歇業 網淚喊「太突然」：沒吃到最後一次

「True飯」生意不好！11月底歇業 館長：被民進黨害死

