岐阜高山最古老喫茶店！傳承75年的老滋老味，走進昭和時代的慢時光

不記得何時養成的習慣，到了一座城市、下了一座車站除了當年的老滋老味外，總喜歡找間咖啡館坐坐，最好也同樣有歷史有故事，或咖啡、或甜點、或建築、或故事。

在日本同樣也有這個毛病，選項則從咖啡館變成喫茶店，特別是超過五十年以上的老喫茶店我幾乎沒有抵抗力，總想在搭上火車離開前，喝杯爺爺手沖的咖啡，又或一杯維也納咖啡，吃一份奶奶親手作的玉子燒三明治，又或平常得不能再平常的起司蛋糕。足已，之於這趟旅行、這座車站、這座城市。

結論：這家是高山第一家咖啡、喫茶店開業七十餘年。店裡的維也納咖啡是用爺爺手沖咖啡加入少量鮮奶油味咖啡香氣相對足，奶奶的起司蛋糕很古早味，蛋糕體是較滋潤的古早味蛋糕，中間的起司帶著像是水果的香酸，女兒說這個起司蛋糕從創店就是這樣做，是店裡的招牌，非常特別。

DON位於高山老街主要的道路「國分寺通」上，靠近有「手長足長像」著名的鍛治橋附近。don創立於1951年，算吧算吧也有75年的歷史。高山友人說，在高山沒有人沒進過店裡．沒有人沒喝過爺爺的手沖咖啡，沒有人沒吃過奶奶的甜點。DON就這麼理所當然的存在。

don奶奶手作多拿滋是高山友人的最愛，可惜當天已然完售，若有朋友到此，記得幫我嚐嚐。

一進門就聞到店內滿滿老喫茶店風格，一進門就是撲鼻而來的咖啡香，許多國外的觀光客慕名而來，假日時分常常擠的水洩不通。

報紙、老花眼鏡、老舊的照片，無一不訴說著don的老故事。

手寫的menu和可愛的爺爺素描，當然還有爺爺爽朗的笑聲，奶奶親切的問候和好像是女兒的吆喝聲，檯前、檯後熱鬧不已。

維也納咖啡幾乎是我在老喫茶店的首選，它是簡單的手沖咖啡加上鮮奶油，各家的咖啡不同，加入鮮奶油的份量也不同，這樣的鮮奶油是店家自打，加入的份量也不多，喝起來有一點像沒有泡泡的卡布，重烘焙的咖啡香也比較明顯，還附這一塊餅乾。

友人說這家的起司蛋糕是招牌，點了後上了桌完全和我想像不一樣，就女兒的說法這是開店以來就有的蛋糕，外邊是鬆軟帶蛋香的海綿蛋糕，裡面則是加了起司的鮮奶油，微甜微酸頗特別。吃上一口奶奶的起司蛋糕、再啜一口爺爺的維也納咖啡，聽著女兒滿場的活力招呼聲。頓時，好像參與了don在高山七十五年的歲月。

咖啡 Don:岐阜県高山市本町２丁目５２，電話:+81 577-32-0968，營業時間:07:00-18:00(星期二休)

