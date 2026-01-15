岑永康學霸兒開戰鹿希派！超狂戰績曝光
《最強的身體》本周迎來星二代挑戰賽，吳宗憲兒子鹿希派、侯昌明兒子Ken、包偉銘兒子包庭政、歌仔戲小旦許仙姬之子許明杰、岑永康和張珮珊的長子Ethan現身比拚。其中，Ethan是奧克蘭大學航太系學生，運動戰績更是驚人，岑永康也到場親自為兒子加油。
岑永康長子Ethan是標準學霸型選手，運動方面也相當在行，一周健身四至五次，跑過半程馬拉松，曾拿下籃球聯賽第三名，面對比賽毫無懼色。岑永康也親自到場為兒子加油打氣，自信笑說：「他看過選手名單了，就是很難不第一啊！」
鹿希派不甘示弱，放話是時候證明給大家看，「我比所有星二代都還要拚！」
侯昌明兒子Ken目前就讀紐約大學，曾完成泳渡日月潭、登頂合歡山，強調比賽關鍵在於意志力：「再累都會撐過去！」
包偉銘兒子包庭政目前擔任工地主任，體育系畢業，擁有高爾夫青少年冠軍與亞洲盃銀牌戰績，他誓言一雪前恥，豪氣宣告：「再強都沒用，叫我學長！」
過去張珮珊就曾分享過兒子的成長歷程，表示Ethan從小就讀公立學校，並沒有讀過雙語或貴族學校，但英文程度依舊嚇嚇叫。去奧克蘭讀書時，張珮珊曾前往當地陪讀一年，發現兒子適應力極強，完全可以用英文學習物理、數學、視覺設計，語氣中滿是對兒子的讚賞和驕傲。另一方面，岑永康和張珮珊的教育觀是不讓兒子過度依賴及使用3C，兒子因此發揮創意，能夠展現美術天分。
《最強的身體》台視主頻道自8月17日起每週日晚間8點熱血開賽；中華電信 MOD／Hami Video 自8月24日起每週日凌晨12點上線；《最強的身體》官方YouTube頻道則於8月19日起每週二中午12點。
