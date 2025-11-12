岑永康變身高凌風 「辦桌嫁女」重現80年代風華

舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》將再度展開演出，岑永康在劇中扮演村長，在村子裡辦桌嫁女宴客。這已經是岑永康三度演出，過去他雖是新聞主播，卻一直有歌手夢，前幾年演出，以劉文正造型唱歌，這次改模仿高凌風，穿著闊領流蘇閃亮短外套登台演唱，興奮表示真是人生成就解鎖。

岑永康在《一村喜事：康樂隊來了》飾演村長，還換上搖滾歌王造型，大呼過癮。（圖／金星文創提供）

周定緯多才多藝，從星光出道至今，能唱又能演，這回在《一村喜事：康樂隊來了》挑戰特技也毫不手軟，多達十個呼啦圈重量不輕，他一一輕鬆轉上身。而導演安排他要帶著由那祈、余子嫣輪流飾演的新娘，來一段「雙人公主轉」，他借力使力將新娘帶起騰空轉圈，畫面非常浪漫，實際上非常耗力，周定緯表現絲毫不含糊，身手矯健，笑說完全沒問題。

周定緯與那祈在《一村喜事：康樂隊來了》有精彩浪漫的雙人舞，難度超高。（圖／金星文創提供）

黃云歆與羅美玲則將舞台劇中的「80年代復古特色」放上身，造型走懷舊風，羅美玲飾演丈母娘，她一身大墊肩紅禮服配高聳髮型，展現出過去沒有的霸氣！這回除了大唱西洋動感老歌，還挑戰布袋戲、黃梅調與歌仔戲，帶著賓客們一同回到80年代。

而黃云歆飾演主持人，則融合當時風行的半屏山、腰封與閃亮亮的金屬飾品，有種「台味瑪丹娜」的美感，她笑說，其他戲劇裡真沒有機會嘗試這種閃亮造型，讓她頻頻拉著羅美玲拍影片上傳社群媒體，引領懷舊復古風。

黃云歆（右）與羅美玲在《一村喜事：康樂隊來了》走懷舊復古風，造型超級華麗，令人難忘。（圖／金星文創提供）

這次《一村喜事：康樂隊來了》特別融合軍中康樂隊的元素，由專業高手帶來極度精彩的特技表演，保證讓觀眾看得目瞪口呆，辦桌菜色也全面升級，加入三重空軍一村出名店家的排隊美食，帶給觀眾有吃、有喝、有看、有聽、有美味的五感俱全的沉浸式體驗。

《一村喜事：康樂隊來了》今年11月28日至12月21日，每逢週五、週六、週日都會在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導