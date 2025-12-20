「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相

生活中心／唐家興報導

以往併腿坐才是該有的樣子！最近「岔開腿坐」突然火了！（圖／翻攝自pixabay、微博）

最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。

【「岔開腿坐」為何突然被捧紅？】

網路說法多半認為，岔開腿坐能幫助身體更穩定、維持脊椎中立位置，同時促進下肢血液循環。也有人指出，長時間併腿而坐，反而容易讓骨盆與下背部承受更大壓力，於是「把腿打開坐」被包裝成一種對身體更友善的選擇。

【專家直言：關鍵不在腿，在脊椎】

不過，多位骨科與物理治療專家提醒，健康坐姿的核心，從來不是腿張多開，而是脊椎是否維持自然曲線。真正理想的狀態，是頭部、肩膀與骨盆大致在同一條垂直線上，腰椎保有適度前凸，骨盆不後傾，這樣才能有效降低腰背壓力。

專家也指出，部分人在併腿坐時，確實較容易出現骨盆緊繃或姿勢僵硬的情況；相較之下，適度岔開雙腿，能讓下肢形成較穩定的支撐結構，對某些族群來說，反而更容易坐得住、坐得久。

【哪些情況下，岔開腿坐「比較友善」？】

從臨床與研究觀察來看，岔開腿坐並非沒有優點。包括孕期女性、下背部容易緊繃的人，或長時間久坐的上班族，若在不駝背、不塌腰的前提下，讓大腿自然分開，確實有助於分散壓力、減少不適感。同時，也能避免長期併腿造成的局部悶熱與肌肉緊縮。

但專家同時提醒，一旦岔腿坐伴隨駝背、骨盆後傾，反而會加重腰背與肩頸負擔，長期下來得不償失。

【坐得對，比坐哪一種更重要】

醫師普遍建議，可將雙腿自然分開約25至30度，雙腳平放地面，小腿與地面垂直，並搭配腰靠支撐腰椎。這樣的坐姿，比「刻意張很開」或「硬撐併腿」都來得安全。

不少專家也用一句話總結健康坐姿的原則：脊椎中立、骨盆穩定，比任何單一坐姿都重要。

【再好的坐姿，也敵不過久坐】

最後，專家特別強調一點：久坐本身，才是最大的風險。即使姿勢正確，長時間維持同一姿勢，仍可能引發腰椎、髖關節與肩頸不適。建議每坐30至60分鐘，就起身活動、伸展或走動一下，哪怕只是去倒杯水，都能有效減輕身體負擔。

關於坐姿對腰椎健康的影響，耕莘醫院安康院區復健科醫師陳佩岑也曾在《元氣網》表示，現代人久坐已成常態，若脊椎長期負擔不當，椎間盤可能受壓、引發下背痛或行動不適，需要透過學習正確坐姿與間歇活動來維持脊椎健康。她指出，腰椎長時間受壓是造成慢性疼痛與功能受限的常見原因，因此坐姿習慣與腰椎穩定性非常重要。

多位台灣復健醫師與物理治療師一致指出：「健康坐姿的關鍵是保持脊椎的自然曲線、骨盆穩定與良好的支撐，而非單一腿部角度。」要坐得健康，重點不在於腿是否打開，而是在於整體體態的對齊與支撐。

總結來說，「岔開腿坐」之所以爆紅，反映的是大家對久坐傷身的焦慮。但從專業角度來看，它不是萬靈丹，也不是唯一解答。真正該在意的，不是腿怎麼擺，而是你有沒有讓身體長時間被「卡在不舒服的位置」。

