岡山二交流道長期塞車 邱志偉促啟動拓寬工程

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委邱志偉廿一日表示，岡山交流道長期塞車問題需要有徹底的解決方案，他請高公局要盡速啟動拓寬工程、加速完工，早日讓全線車流更順暢。

邱志偉說，岡山第二交流道在他爭取多年後，前年行政院終於核定建設計畫，並在去年九月完成設計作業，目前正在工程發包作業中，但工程量體龐大，且須半半施工，因此發包過程並不順利。

邱志偉進一步說，工程發包在流標六次後，第七次的資格標終於有業者投標，高公局也完成資格審查，近期有望完成招標作業，如果順利工程將在明年中施工。

邱志偉指出，岡山交流道長期塞車問題需要有徹底的解決方案，岡二交流道將能有效分散車流，工程也會將主幹道雙向六車道拓寬為八車道，之後銜接橋科段的拓寬工程，從岡二交流道到高雄市區將會是全線雙向八車道，對於紓解車流將會大有助益。

邱志偉也提到，台一線湖內段、路竹段、北嶺段的拓寬工程都在持續推動，針對這三段的拓寬工程進度，公路局說明高雄市因為土方處理費用增加許多，因此目前針對湖內段的拓寬工程，公路局正在辦理經費追加作業；路竹段的拓寬正在加速辦理進行地上物查估作業；北嶺段則正在辦理可行性評估作業，預計明年底完成。