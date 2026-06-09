岡山仁武防洪再升級 陳其邁視察治水工程備戰強降雨
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】今（9）日受西南氣流影響，高雄地區天氣相當不穩定，容易出現短延時強降雨。高雄市長陳其邁下午前往岡山區視察劉厝、白米滯洪池加高擴容後的防汛整備成果。兩處滯洪池在市府投入總經費約4億元辦理加高擴容工程後，合計增加近30萬噸滯洪量，大幅提升區域防洪效益。隨後陳其邁市長前往仁武區視察八德南路排水改善工程、八涳橋及曹公新圳匯流口改善工程，並視察環保局清潔隊仁武區八德北路及岡山區寶米路道路側溝、洩水孔防汛清疏作業情形，要求相關單位落實各項防汛措施，確保市民生命財產安全。
▲環保局清潔隊岡山區寶米路道路側溝、洩水孔防汛清疏作業。
水利局表示，為強化岡山地區防洪韌性，市府投入總經費約4億元同步辦理劉厝及白米滯洪池加高擴容及大遼排水、典寶溪排水護岸加高，進一步提升滯洪及調洪能力，合計增加近30萬噸滯洪量，大幅提升區域防洪效益，強化岡山地區面對極端降雨的應變能力。此外，仁武區八德南路因地勢低窪，過去豪雨期間易有積淹水情形，市府投入917萬元辦理排水改善及道路墊高工程，已於今年5月完工，有效提升排水能力。八涳橋改建及曹公新圳匯流口改善工程持續推進，5月中旬已完成橋面打除及匯流口護岸瓶頸段改善作業，可使匯流口河道水位降低1公尺以上，有效提升區域排洪及通洪能力，顯著降低鳥松、仁武地區豪雨期間淹水風險。
環保局表示，因西南氣流帶來豪大雨，環保局6月9日動員532人次、各式車輛91車次進行市區主要道路側溝、洩水孔清疏，清疏長度44.53公里、清除路旁洩水孔堵塞5,021件及清除溝蓋堵塞3,324件，合計清除廢棄物118.16公噸；另今（115）年迄今已清疏溝渠長度3,520公里、清疏廢棄物重量17,913公噸。為避免道路積淹水影響交通，各區清潔隊持續整備待命，守護市民生命財產安全。
▲環保局清潔隊仁武區八德北路道路側溝、洩水孔防汛清疏作業，對清潔隊同仁辛勞市長陳其邁表示感謝。
陳其邁市長表示，面對近期強降雨威脅，市府團隊已全面進入戒備狀態，持續掌握天候及雨情變化，並責成各單位加強巡查及應變整備工作，同時要求水利局加速推動八涳橋改建工程，儘速完成相關作業，提升區域排洪及通洪能力。陳其邁市長也提醒市民密切留意氣象資訊及防災訊息，尤其今、明兩日山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，應提高警覺並做好防災準備，共同降低豪雨可能帶來的衝擊。（圖╱記者王苡蘋翻攝）
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