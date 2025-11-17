岡山分局辦理警察志工訓練 表揚績優志工及資深志工

【記者 宋祥霖／高雄 報導】 岡山分局舉辦「114年下半年警察志工在職教育訓練」，會中近百餘位志工踴躍出席，訓練課程由分局交通組組長王玉全講授「交通安全宣導」及家防官陳涵庭、許俊宇講授「婦幼安全宣導」；各項課程貼近志工夥伴的生活，且內容實用精彩，讓與會的志工們獲益良多。

分局長王春生特別藉此訓練的機會，頒發114年上半年績優志工獎狀，分別有壽天分隊陳佳鈴、吳玉梅、前峰分隊張秀玉、黃藩茹、橋頭分隊許鳳英、燕巢小隊莊雪芬、鳳雄小隊黃美春、梓官小隊洪金燕等8人；另於本分局服務滿十年資深志工王敏馨等9人獲頒感謝狀，及志工張桂美等2人獲頒內政業務獎勵證書，這代表志工們的付出與努力不會被忘記。

王分局長感謝各位志工夥伴平時無私的奉獻，並協助警方推動為民服務工作，參加的志工均沉浸在快樂的學習中，讓本次訓練在愉悅的氣氛中圓滿結束。（圖：記者宋祥霖翻攝）