岡山分局長王永吉：強化警銀聯防 確保春節金融安全

【記者 宋祥霖／高雄 報導】農曆春節將屆，為強化金融機構安全防護及提升行員面對突發狀況的應變能力，岡山分局結合合作金庫銀行岡山分行，於1月29日下午舉辦防搶演練，透過高度擬真的情境模擬，檢視警銀合作機制與第一線人員處置流程，提前為春節金融安全做好萬全準備。

本次演練模擬歹徒趁年關資金往來頻繁之際，持械闖入銀行櫃檯行搶。行員面對突發狀況仍保持冷靜，依標準作業程序應對歹徒要求，同時暗中啟動警報並通報警方。岡山分局接獲通報後，立即派遣線上警力趕赴現場，迅速完成周邊封鎖、疏散人員及制伏歹徒等應變作為，展現警方快速反應與專業處置能力。

演練過程中，警銀雙方分工明確、配合順暢，現場氣氛緊張逼真，模擬歹徒的叫囂聲、警方迅速制伏歹徒並逮捕的行動，讓不少路過民眾一度誤以為真的發生搶案，經警方說明才放心。

岡山分局長王永吉表示，春節期間金融機構人潮及現金流量增加，治安維護尤為重要，為防範不法分子趁機犯案，警方特別加強警銀聯防機制，透過實境演練提升第一線人員的危機應變能力，未來將持續結合轄內金融機構推動相關演練與宣導工作，確保民眾在年節期間能平安過好年。（圖：記者宋祥霖翻攝）