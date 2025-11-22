岡山區里長涉違法傾倒垃圾 高雄市府暫停職務
吊臂抓起大批山谷的垃圾，還得出動人力清掃環境，高雄燕巢區跟田寮區月世界附近，接連遭亂倒台南家用垃圾，一開始懷疑是台南清運業者，檢警深入追查，發現幕後主嫌竟是高雄岡山區碧紅里長李有財。
橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「經檢察官訊問後，認李某父子及蘇某、施某，涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。」
李有財在當地連任4屆里長，卻被檢調追出，在燕巢區某處鐵皮屋租廠房，棄置收來的台南家用垃圾，再派司機趁夜將這些垃圾傾倒到山坡地。
高雄市民表示，「我嚇一跳，我昨天看到新聞，我的天，怎麼會變這樣，怎麼有可能。」
另一名高雄市民則說，「他都會說，他去幫忙處理人家亂倒的，怎麼會變成他在倒，我也不知道。」
里長雖是以無黨籍身分當選里長，臉書卻出現與高雄市長陳其邁的合照，也引發國民黨民代質疑陳其邁與對方熟識，讓陳其邁震怒，決定提告。
高雄市長陳其邁表示，「這一個李有財里長等一干的共犯，也全部繩之以法，這個亂倒垃圾、破壞環境，我們一定會嚴厲地來執行法律，絕不寬貸。」
民進黨高市黨部主委黃文益則表示，「這名里長只是加入黨員，但是他爭取提名的時候，民進黨並沒有提名他參加過里長或者議員，昨天晚上就立即通過，要將他予以除名的黨紀處分。」
民進黨則火速開除這名里長黨籍。目前里長遭收押，市府將依《地方制度法》相關規定，暫停里長職務，也會由公所派人代理。
※未經判決確定，應推定為無罪
