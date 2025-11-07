岡山在地產業鼎力支持 中正大學 iGEM團隊獲國際基因工程機器大賽金牌

高雄岡山在地扣件產業支持下，中正大學iGEM團隊勇奪本屆國際基因工程機器大賽金牌。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 本屆國際基因工程機器大賽在法國巴黎圓滿落幕，作為全球頂尖的合成生物學設計競賽，每年吸引來自世界各地超過40國、400隊的頂尖學子參與，中正大學代表隊在這場全球矚目的賽事中，榮獲金牌的最高成就，受到評審團對其科研能力和創新成果的深刻肯定，團隊針對糖尿病足潰瘍提出的方案，具有重大的學術價值和實際應用前景，為台灣生技界再添光彩及墊高台灣生技實力。

此次佳績的取得，背後不可或缺的是高雄岡山在地扣件產業的支持，許多產業先進在得知中正大學iGEM團隊將前進國際賽事，且國際賽事費用甚鉅，義無反顧慷慨解囊，秉持回饋教育與社會 ，提供數十萬元研發經費，對台灣學術研究的支持功不可沒。也正是這份支持讓團隊能夠毫無後顧之憂，全心全力參加比賽，並在國際賽場上大放異彩。

包含偉文螺絲、豪塗扣科技、力翰全球、寬仕工業、鼎造資源、進順成精密、勇勁企業、朝井股份有限公司、全葳工業與董事長王義福等岡山在地產業先進，長期熱心地方教育文化公益，不只這次支持中正大學代表隊前進國際基因工程機器大賽iGEM，也長期支持岡山嘉興國中、嘉興國小的巧固球隊，兩支球隊今年更一起拿下2025世界青少年沙灘巧固球錦標賽雙冠軍，展現在地產業回饋社會、支持公益的光榮價值。

中正大學iGEM團隊研究成果展現在學術研究領域的科研實力，針對造成糖尿病足潰瘍傷口難以癒合的化學物質AGEs，設計研發可移除AGEs的專用傷口貼布，同時提出以智慧偵測相機降低檢測足部傷口的不便，以達到提早介入治療，改善糖尿病患者晚期面臨截肢甚至生命危險的威脅。

此外，這次中正大學iGEM團隊奪得金牌，不只是學術科研的成就，亦彰顯跨領域協作的價值，藉由推動跨界合作，以國內產業的公益力量支持，持續鼓勵學生參與國內外競賽，結合理論與實務，為全球健康與科技創新貢獻力量。

