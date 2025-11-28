岡山壽天宮建廟313週年 高市府推出媽祖平安券歡迎進香信眾

為迎接岡山壽天宮建廟三百一十三週年盛典，岡山壽天宮將於十二月六至七日，首次聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，並與白沙屯拱天宮一同舉辦「高雄三山媽祖會 白沙屯媽祖贊境 賜福遶境活動」，共同展現高雄地區深厚信仰文化，預估將有八萬人參與盛況可期；高市府特別推出「媽祖平安券」迎接虔誠信眾們，要讓信眾在祈福走踏的同時，亦能走入岡山的在地商家，感受到高雄滿滿的熱情與誠意。(見圖)

高市府經發局廖泰翔局長今(廿八)日表示，岡山壽天宮建廟三百一十三週年不僅是地方的重要里程碑，也是展現宗教文化能量與地方底蘊的契機；高市府以最完整的支援投入這次遶境活動，盼透過三山媽祖與白沙屯媽祖的聯合盛會，帶動更多人走進岡山。高市府將持續以「文化帶動經濟」的思維，讓活動不只是凝聚向心力的場合，更能促成地方產業蓬勃發展，擴大節慶效應，成為高雄向外推動城市魅力的重要力量。

岡山壽天宮戴清福主委指出，今年適逢岡山壽天宮創建三百一十三週年，因為有313這個數字，才有此動念首次邀請高雄旗山天后宮，鳳山五甲龍成宮，暨岡山壽天宮，三山媽祖齊會岡山，並舉行祈安賜福遶境活動，該宮管委會更北上前往苗栗白沙屯拱天宮恭請白沙屯媽祖南下贊境，襄贊岡山媽的神威，這次活動對宮廟與地方都是極具意義的歷史時刻；感謝陳其邁市長全力的支持及經發局大力的協助，不僅讓更多外縣市的信眾能深入岡山，也透過平安券的設計，引導香客走進岡山市區，支持在地小吃與店家，讓宗教文化與地方經濟形成良好循環。戴主委也期盼這次三山暨白沙屯媽祖聯合遶境，能為岡山地區帶來更多祝福與繁榮，更凝聚地方向心力。

岡山在地老字號的新鑫羊肉店王店長提到，來到岡山一定不能錯過在地羊肉料理，新鑫羊肉店原為文賢市場六十年老字號羊肉店，如今由第三代傳承，只使用自家特製豆瓣醬料理，深受在地民眾與外地遊客喜愛；王店長感謝高市府發放媽祖平安券，讓信眾在遶境後多一個走訪岡山特色店家的理由，「這不只是帶來客流量，而是讓更多人真正認識岡山的味道」。她也歡迎持平安券的遊客前來品嚐熱騰騰的羊肉爐與招牌料理，希望大家隨著媽祖到岡山，也把對這座城市的喜歡帶回家。

高雄岡山在地百貨「樂購廣場」響應壽天宮媽祖遶境活動，祭出香燈腳限定免費「限量粉紅好禮」，民眾於遶境期間可至館內領取，分享平安喜氣；同時推出單筆消費滿三百一十三元即可參加抽獎，有機會抽中壽天宮×金門酒廠聯名金酒。館內亦配合平安券推出多項櫃位優惠。樂購以實際行動支持地方文化，盼在媽祖遶境期間為地方商圈帶來更多活力與人潮。

高市府近年推動演唱會經濟，成功吸引大批外縣市歌迷旅客，帶動住宿、交通、商圈及夜市消費全面成長，這次將比照演唱會規格支援，讓「人潮變商機」不只發生在往常的演唱會，也能在這場媽祖遶境盛會中實現；該媽祖平安券專屬票面一萬份，將由壽天宮預計在十二月六日下午四時廟前廣場發放及櫃台限量領取，在岡山區公所協力幫助下更招募近百間在地商家參與，媽祖平安券可於活動期限內持五十元媽祖平安券至合作商家或遶境期間壽天宮後方美食區消費，期望信眾於遶境行程結束後，停留岡山、深化消費擴大觀光效益，為庶民經濟注入正向能量。

經發局補充，這次媽祖平安券使用期限自十二月五至九日為止，提醒有領取到的信眾盡快在期限內使用，使用店家範圍詳情可至高雄會展網-媽祖平安券頁面（https://ppt.cc/fMIqPx）查詢。