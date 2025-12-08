岡山壽天宮「三寶」迎白沙屯媽祖 「螺絲媽祖」全球唯一

岡山壽天宮「螺絲媽祖」共使用38,000個螺絲扣件，歷時六個月打造重約五百公斤，是全球唯一的「螺絲媽祖」。(記者李惠洲攝)

〔記者李惠洲／高雄報導〕岡山壽天宮為慶祝建廟313週年，特地恭迎苗栗白沙屯媽祖南下高雄為期3天的祈福遶境活動在昨天正式圓滿落幕，壽天宮戴清福主委表示，這是難得歷史性的一刻，吸引近數十萬名虔誠信眾參與，雖然最後一天原定中午12點「鑽轎底」行程，因為白沙屯媽祖路線的不確定，導致延後展開，但不減信眾的熱情，至於時間上無法讓大家順利「鑽轎底」，廟方誠心誠意為了將儀式安排到最好，後續將岡山媽護送鑽檯上，供民眾繼續「鑽轎底」，也感謝所有信眾的熱情參與讓這次的遶境祈福圓滿順利。

岡山壽天宮為了舉辦這次的盛大慶典，特地將廟中「三寶」展示於玉皇宮後殿處，邀請所有信眾一同入廟欣賞本廟「三寶」，這「三寶」分別為「螺絲媽祖」、「天照大小神轎」以及「紙塑媽祖」，第一寶「螺絲媽祖」是結合岡山螺絲在地產業與宗教結合，特別邀請高雄市範大學李億勳教授，歷時6個月打造，由25,000螺絲墊片(稱為華司)、及13,000螺帽製作，共使用38,000個螺絲扣件，打造這尊高2公尺、連臺座共重約500公斤，全國第一座、也是全球唯一的「螺絲媽祖」，接著隔年再陸續製作出兩尊媽祖護法神千里眼與順風耳，皆採螺絲鏤空設計，各由1萬多個螺絲套件焊接而成，各高約200公分，兩位將軍威風八面護持媽祖出巡踩街。

第二寶為「天照大小神轎」，壽天宮原址為岡山神社，戰後日本人撤退，所遺留下的日式「天照神轎」大小兩座，是由檜木製成「唐破風」造型，神轎上方四角有突出物稱為「蕨手」，天照大神轎四面皆有一座鳥居裝飾，象徵神界與人界的界線，是目前全台保存最完整的日式神轎。

最後一寶為「紙塑媽祖」，是岡山壽天宮第二代的媽祖神像，紙塑媽祖材質為竹架、薄土和紙做成，總共黏了七層，最後在彩繪金漆完成，但因為紙容易受到白蟻侵蝕，「紙塑媽祖」於民國100年農曆3月21日退神，整修後陳列在玉皇殿供信眾瞻仰，而現在主殿供奉媽祖神像則為第三代。有趣的是這尊「紙塑媽祖」下方兩側還有兩面磚契又稱為「陰陽契」，是當初岡山壽天宮建廟「安龍謝土」科儀中，向掌管土地的神祇稟告並購買地權的契約文書，就像是我們民間方屋地契約大致相同，向陰間宣告地主已通過合法買賣程序，享有土地使用權。

岡山壽天宮除了鎮殿「三寶」外，在廟門兩側還有日式「狛犬」，不同於台灣的廟宇門前大多有石獅坐鎮，壽天宮的這一對「狛犬」是日治時期岡山神社所遺留下來，左尊為公，是開口為攻擊的準備，張嘴代表「阿」；另一尊為母是閉口，靜靜的守護著閉嘴代表「吽」，民眾有機會來到岡山壽天宮，千萬別錯過這些具有歷史價值、難得一件的珍貴寶物。

「螺絲媽祖」由25,000螺絲墊片(稱為華司)、及13,000螺帽製作完成，相當特殊精緻。(記者李惠洲攝)

日式「天照神轎」大小兩座，由檜木製成「唐破風」造型，神轎上方四角有突出物稱為「蕨手」，就像是蕨類的葉子。(記者李惠洲攝)

天照大神轎四面皆有一座鳥居裝飾，象徵神界與人界的界線。(記者李惠洲攝)

「天照大小神轎」為第二寶，是戰後日本撤退所遺留下的日式「天照神轎」，一共大小兩座，象徵傳承意思。(記者李惠洲攝)

岡山壽天宮特地將廟中「三寶」展示於玉皇宮後殿處，供民眾欣賞。(記者李惠洲攝)

第三寶「紙塑媽祖」，是岡山壽天宮第二代的媽祖神像，材質為竹架、薄土和紙製作而成。(記者李惠洲攝)

「陰陽契」極為少見，是當初岡山壽天宮建廟「安龍謝土」科儀中，掌管土地的神祇稟告並購買地權的契約文書，向陰間宣告地主已通過合法買賣程序，並享有土地使用權。(記者李惠洲攝)

岡山壽天宮廟門前有一對「狛犬」是日治時期岡山神社所遺留下來，右尊為母「狛犬」是閉口，靜靜的守護著閉嘴代表「吽」。(記者李惠洲攝)

岡山壽天宮廟門前有一對「狛犬」是日治時期岡山神社所遺留下來，左尊為公「狛犬」是開口為攻擊的準備，張嘴代表「阿」。(記者李惠洲攝)

岡山壽天宮廟後方還有十二生肖時來運轉石座，讓民眾將好運越轉越旺。(記者李惠洲攝)

岡山壽天宮建廟擁有313年歷史。(記者李惠洲攝)

主殿供奉的是第三代媽祖娘娘。(記者李惠洲攝)

