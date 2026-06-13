岡山廢棄物工廠大火9小時才撲滅 出動206警義消 消防機器人、無人機也上陣
高雄岡山區本工五路一處廢棄物回收工廠昨天（6/12）晚間7時4分發生大火，現場因堆置大量桶裝廢棄溶劑與廢棄料件，火勢一度極為猛烈、濃煙密布。高雄市政府消防局出動206人，甚至罕見調度6台消防機器人、3台無人機漏夜馳援，歷經9小時，火勢於21時40分得到控制，今天（6/13）凌晨4點32分被撲滅，無人員受傷受困。
消防局指出，昨天（6/12）獲報後立即趕往現場，發現現場戶外空地已陷入火海並冒出大量黑煙。業者表示，現場囤積大量多種工業化學溶劑，危險性極高，恐引發連環爆炸。一線搶救人員立刻採取「防護戰術」布線阻絕火勢蔓延，並通報高雄市政府環保局及南區環境事故專業技術小組，到現場進行環境偵測與毒氣防線。
消防局說明，此次共派遣48輛消防車、131名消防員與75名義消，11台高效能化學車，並出動3台無人機、6台消防機器人全力灌救。此次燃燒面積約450坪。起火原因將由火災調查人員釐清。
環保局也發現現場堆置重油及大量二手太空袋，疑因管理不當引發燃燒，產生大量明顯粒狀汙染物，以違反《空氣汙染防制法》除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。
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