岡山志業園區 昆蟲教學體會敬天愛地

慈濟岡山志業園區自然生態豐富多元，特別邀請生態昆蟲專家到園區，教導親子們近距離觀察甲蟲、蛇與蜥蜴，體會生命的奧妙，讓大家深刻感受到保護地球的重要。

講師 陳得榮：「快點 快點 快點，來 不用怕 不用怕，不敢摸 不用摸 沒關係，牠平常是住在土裡面，牠不會無緣無故在外面。」

人怕蟲，蟲更怕人！但牠們等待破蛹而出，何其無辜，別引發蟲蟲大戰。講師 陳得榮：「不要這樣戳 不要這樣戳，告訴你們，這隻算是比較穩定一點的，這邊可以摸 蛹不可以摸，長頸鹿鋸鍬形蟲 跟獨角仙，牠們是不太一樣的長相，最近是不是扯到非洲豬瘟，不要小看土這件事，土非常非常多細菌，像介殼蟲 及一些有的沒的，那個什麼奇怪的是帶進來的。」

廣告 廣告

親子班家長 ：「壽命都只有半年嗎，還是說每隻看牠吃東西的情況。」

講師 陳得榮：「主要是溫度 像外面這個溫度，你能(養)活超過3個月，牠真的很厲害。」

岡山親子班這堂課不簡單，請來講師志工，養爬蟲類經驗豐富，希望大家也能疼惜冷血動物。講師 陳得榮：「綠鬣蜥八八(莫拉克)風災的時候，以為牠不會氾濫，會怕水 淹死，殊不知牠超會游泳的，(牠們會生病嗎) 會啊 跟人一樣啊，養牠的人要學習怎麼照顧牠們，怎麼養好牠們，蛇 舉例 球蟒，牠的壽命15年起跳。」

萬物努力成長，唯有守護大地，才能共生善存。

更多 大愛新聞 報導：

守護大地的園丁 12位環保志工受證

學業志業以勤補拙 盡孝報恩人品典範

