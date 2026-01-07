岡山果菜市場原址 達麗投資27億打造23層樓新地標

高雄十大捷運聯開案之一的RK1岡山車站（西基地），今（7）日舉行動土典禮，達麗建設預計投資27億元，總開發面積達1.3萬坪。（左為達麗建設董事長謝志長、右為高雄市副市長林欽榮）

高雄十大捷運聯開案之一的RK1岡山車站（西基地），今（7）日舉行動土典禮，由達麗建設投資約新臺幣27億元，規劃興建地下4層、地上23層的住商複合大樓，總樓地板面積近1.3萬坪。基地整合捷運、台鐵與周邊產業園區機能，形塑岡山站前新門戶，預計在2030年6月完工。

高雄十大捷運聯開案總開發金額近900億元，其中RK1 岡山車站（西基地）捷運聯合開發案今（7）日舉行動土典禮。

高雄市副市長林欽榮致詞時表示， RK1 西基地原為果菜市場，因腹地有限，已於2020年底完成搬遷。為活絡地區發展，市府推動捷運聯合開發，將土地使用分區由第一種商業區變更為捷運開發區，強化商業機能，打造岡山車站新地標。

捷運工程局局長吳嘉昌表示，RK1 捷運站自113年6月30日正式通車以來，日均運量約3,100人次，至114年已成長至約3,800人次，運量提升約22.5%，並持續成長中。

規劃興建此案的達麗建設董事長謝志長說：「岡山是我小時候玩的地方。當看到這塊地公告時，非常開心，2024年6月岡山站通車，隔月就簽約，和建築師一再討論，最後決定將捷運出入口設在大樓內，真正做到『到站就到家』。」

為了落實出站就到家，達謝志長說：「這個案子在去年的10月份就拿到建築執照，無法馬上開工的主要原因是，要把捷運站出入口規劃進此案，需要把現有的出入口拆掉重建，如果打擾到鄰房或厝邊的時候，請鄉親能諒解。」

此案基地面積約3,498平方公尺，建蔽率70%、容積率630%，規劃興建地下4層、地上23層之住商複合大樓，預計在2030年6月完工。未來將引入商業店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等多元服務，提升整體生活與居住品質。

捷運紅線岡山站東基地預計在今年公告招商。此外，岡山路竹延伸線 2A （RK1 延伸至Rk6)工程亦持續推進，整體工程進度約28.1%。未來完工後，將串聯既有紅線，直接服務岡山、路竹地區約35.3萬民眾及各產業園區約7.5萬就業人口，讓岡山成為北高雄的門戶和科技的副都心。

