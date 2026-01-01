岡山榮家元旦升旗活動 藝文、樂隊展演相得益彰

記者孫建屏／高雄報導

迎接中華民國115年元旦，岡山榮家今（1）日舉辦系列的慶祝活動，除了升旗典禮有中正預校鼓號樂隊校友團參與演出外，也邀請屏東甲骨文藝術協會辦理書畫藝文展出，以動靜皆宜，相得益彰的展演，讓所有住民前輩迎新送舊，「駿馬領跑，幸福岡榮」。

為了參加升旗典禮，岡山榮家長輩一早就拿著小國旗及穿戴國旗圍巾、帽子等候，隨著唱國歌、升旗儀式隆重進行，長輩們也列隊向國旗致敬。從各地趕來岡山的中正預校鼓號樂隊校友團，則以氣勢磅薄、撼人心神的鼓號表演，讓升旗活動更增添氣勢，也讓曾經執干戈捍衛家園的榮民袍澤回憶起軍旅風采，為精采表演報以熱烈掌聲。

廣告 廣告

典禮及表演結束後，岡山榮家家主任李文國並偕同各界貴賓前往行政大廳，為「貞吉啟新-丙午書藝聯展」剪綵揭幕。此一聯展由屏東甲骨文藝術協會協辦，共展出協會成員30餘幅書畫佳作，以精妙的藝文作品呈現丙午馬年的新春意象，展期為2個月。

李文國表示，今年元旦升旗有別於過往，中正預校校友鼓號隊陽剛壯闊、氣勢磅礡的演出，對照甲骨文書法協會藝文氣息書香繚繞的作品呈現，讓115年元旦升旗剛柔兼備、文武俱佳，必能讓長輩們留下深刻的印象，也祝福榮家全體住民長輩及職員工新年快樂。

岡山榮家舉辦115年元旦升旗典禮，共同迎接新年的到來。（岡山榮家提供）

參與典禮的榮家住民長輩、駐軍官兵代表和各界貴賓，一同向青天白日滿地紅國旗致敬。（岡山榮家提供）

中正預校鼓號樂隊校友團參與岡山榮家元旦升旗活動，氣勢磅礡的演出，令人精神為之一振。（岡山榮家提供）