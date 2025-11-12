岡山深夜燒烤店推薦 鹽烤燒鳥配小酌 超愜意高雄宵夜聚餐新選擇

生啤配串燒剛剛好，適合朋友聚會小酌的岡山平價餐酒館首選（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

高雄宵夜推薦室內冷氣聚餐新選擇

在高雄，宵夜聚餐不再需要在路邊吹風淋雨。新開幕的岡山燒烤店酒號烤場，以舒適的冷氣室內座位、平價串燒與生啤酒搭配，迅速成為在地人朋友聚會、小酌聊天的高雄深夜美食新據點。



岡山人氣串燒創業故事 從助廚到開店 實現燒烤夢想

創辦人分享，過去曾在朋友的店裡學習烤肉，累積了 2～3 年的實作經驗，終於在 2025 年開立自己的高雄串烤餐廳。酒號這個名字，代表著一個可以自在喝酒、吃燒烤的地方，簡單直接地傳達出了餐廳的氛圍與定位。

下班打卡後要去哪？高雄下班聚餐推薦這間超愜意的室內燒烤店（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

高雄居酒屋推薦 岡山深夜聚餐新據點

不同於一般傳統燒烤攤，岡山宵夜聚餐品牌酒號烤場特別強調用餐舒適度，打造室內用餐區，讓客人能在炎熱夏天也能吹冷氣吃串燒。輕鬆、愜意的環境，讓這間高雄燒烤店特別受到學生、上班族與家庭族群青睞，尤其適合朋友聚會小酌一杯，或在下班後卸下一天的疲憊，享受舒緩的療癒時光。店內不設用餐時間限制，也無預約低消門檻，讓顧客可以毫無壓力地自在聊天、享受用餐時光。



岡山燒烤店推薦 招牌必點料理一次看

提到這間岡山人氣串烤店的菜單，創辦人表示，鹽烤吳郭魚與燒鳥串是最受歡迎的招牌餐點。肉品多以簡單鹽烤手法呈現，保留食材原味，內臟類則佐以自家特製醬料，風味獨特。為了帶給熟客源源不絕的新鮮感，店家也持續研發新口味與食材，以充滿特色的「隨堂烤」增添高雄燒烤宵夜的多元選擇。

以燒鳥串聞名的【酒號烤場】提供少見的雞肉部位，上圖左為雞松阪、右為雞生蠔（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

串燒搭配Asahi生啤 高雄深夜小酌聚會推薦

除了燒烤外，岡山深夜居酒屋酒號烤場更引進日系品牌 Asahi 生啤酒，不僅成為串燒餐點的最佳搭檔，也搭配節慶活動，讓用餐體驗充滿趣味與溫度。7 月推出生啤新品上市優惠，8 月父親節則規劃「來店享啤酒即送精美小禮」的專屬活動，反應熱烈，吸引不少顧客回訪。

岡山外送串燒推薦 在家也能享受宵夜

酒號烤場目前也同步提供岡山宵夜外送服務，滿足無法親自到店的顧客需求。店家與 Uber Eats 合作，讓在地消費者在家也能輕鬆享用熱騰騰的串烤美食。

除了烤串之外，這間岡山居酒屋也有提供炒泡麵、炒烏龍麵等主食選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

高雄宵夜聚餐好選擇 潛力無限的個性小店



「我們的原則是把自己能做的做到最好，每個人的口味不一樣，剩下的由客人自行評斷。」創辦人率性地說。

他表示，目前想先專注於經營這間岡山平價串燒店，未來也將持續規劃不同節慶活動與優惠，並考慮擴大營運與導入 LINE Pay 等支付方式，讓更多人認識這個「舒適吹冷氣、輕鬆吃串燒的好地方」。



關於【酒號烤場】，你可能還想知道



Q1：【酒號烤場】是什麼樣的餐廳？有什麼特色？

A：【酒號烤場】是一間位於高雄岡山的室內燒烤餐廳，主打冷氣環境、平價串燒與日系生啤酒搭配，結合台式燒烤風味與居酒屋氛圍，提供舒適的深夜聚餐空間，適合下班小酌或朋友聚會。

Q2：【酒號烤場】提供哪些餐點？有推薦的招牌菜嗎？

A：店內提供多樣化串燒、燒鳥、鹽烤魚類與特製內臟料理，其中以鹽烤吳郭魚與燒鳥串最受顧客喜愛，搭配特製醬料與現點現烤，是許多顧客回訪的原因之一。

Q3：【酒號烤場】是否有提供外帶或外送服務？

A：【酒號烤場】目前已與 Uber Eats 合作，開放岡山地區外送服務，並提供現場外帶，滿足晚餐與宵夜時段無法內用的顧客需求，是高雄外帶串燒的推薦選擇之一。

Q4：【酒號烤場】對於寵物入內是否有相關規定？

A：為維護用餐衛生與考量顧客過敏反應，店內不開放一般寵物入內，但導盲犬可例外攜入，以確保服務友善並兼顧安全與健康環境。

【酒號烤場】

地址：高雄市岡山區協德街45號1樓

連絡電話：0985-106-033

官方 Facebook：https://rink.cc/yl9cj

官方 Instagram：https://rink.cc/bdq5v

Uber Eats 外送：https://rink.cc/0sdsz

Google 地圖：https://rink.cc/9osdn

（最新資訊請以商家公告為準）

※未滿18歲不得飲酒，飲酒過量有害健康。酒後不開車，安全有保障。