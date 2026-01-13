「岡山講堂」2/7登場 多元主題免費參加

高雄市立圖書館岡山文化中心分館年度指標活動「岡山講堂」，將於二月七日起在岡山文化中心分館B1演講廳隆重開跑；今年度講座打破世代隔閡，精心策劃健康養生、年代回憶、極簡收納、高雄飲食、岡山蜂蜜、速攀百岳等多元主題，誠摯邀請青少年學子與樂齡長輩齊聚一堂，在跨領域的知識碰撞中，開啟共學成長的文化新生活，另外，參加講座還可累計點數兌換贈品，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉。(見圖)

主辦單位今(十三)日說明，一一五年度「岡山講堂」的主題規劃兼具實用性與趣味性。針對體能挑戰與自我實現，特別安排「速攀百岳」分享，吸引喜愛冒險的年輕族群與壯心不已的樂齡山友；而「收納術」與「健康養生」講座，則旨在幫助不同世代民眾優化居家品質與身心健康；此外，為了串連在地情感，講堂特別納入「高雄飲食」與「岡山蜂蜜」專題，帶領聽眾從味蕾出發，重新認識家鄉產業；而「年代回憶」系列更是為青銀共融量身打造，讓長輩在懷舊氛圍中分享故事，也讓年輕人透過生活史了解過去，達成世代間的深度對話。

高市圖岡山文化中心分館主任莊萬里表示，我們致力於將圖書館打造為全齡化的「知識客廳」，今年挑選的主題如醫療、收納、健康、美食等符合全民眾參與，而在地美食與年代回憶則能引發不同年齡層的好奇與共鳴，另外也從岡山在地引以為傲的蜂蜜產業，到充滿挑戰的高山實錄，都展現了高雄豐富的文化底蘊。今年首場講座將於二月七日由沈柏寬醫師以疫苗知識開講，從全家大小感興趣的切入點，期待看到青少年帶著家中長輩一同報名，讓閱讀與學習成為家庭生活的一部分。

今年岡山講堂得以順利推動，特別感謝社會各界的力量支持，包含高市府衛生局、高雄市立岡山醫院(秀傳醫療社團法人)在專業上的合作協助，以及社團法人高雄市心儀慈善會、普傑實業股份有限公司、財團法人高寅楊領紀念文教基金會的慷慨贊助。

「岡山講堂」系列講座採免費參加／線上報名，歡迎各級學校學生及樂齡朋友共襄盛舉。詳情查詢請至高雄市立圖書館官網或「岡山文化中心圖書館」官方臉書專頁。