岡山警強勢執法！毒駕拒檢衝撞警車 火速圍捕壓制移送

岡山分局今（16）日強勢執法，一名43歲楊姓男子涉嫌毒駕，駕駛營業大貨車拒檢逃逸，途中危險駕駛並惡意衝撞警車。警方迅速啟動圍捕行動，15分鐘內成功將人制伏，展現強力維護治安決心。

毒駕拒檢衝撞警車，岡山警火速圍捕壓制移送。（圖／警方提供，下同）

警方表示，楊嫌於17時02分在橋頭區因違規跨越雙黃線遭攔查，卻心虛加速逃逸，一路闖紅燈、逆向、蛇行，嚴重危害用路安全。17時17分行經岡山區頂潭路時，楊嫌更倒車撞擊巡邏車後續逃，警方隨即形成包圍網，在頂潭路107巷口將其攔下，楊嫌棄車逃跑仍被當場壓制。

經查，楊嫌酒測值為0，但坦承早上吸食安非他命，唾液篩檢呈陽性。警方除對毒駕及多項交通違規開罰並移置車輛外，另依公共危險、肇事逃逸、妨害公務及毒品危害防制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，並強調拒檢逃逸、毒駕零容忍，必定追究到底。

