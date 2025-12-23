岡山車站前B級美食攻略～御好燒×摩登燒×炒麵一次吃透透

日本岡山縣｜花門S

日本岡山的美食不少，這次推薦岡山深受當地人和遊客喜愛的B級美食！

鄰近岡山車站的花門S，附近美食林立熱鬧非凡，雖位於巷子內，

但仍是受到不少老饕的青睞與注意。

花門S店內裝潢很簡單，氛圍輕鬆自在，像家庭餐廳又帶有些許居酒屋的氣氛，

不少人吃著御好燒一邊喝著酒聊天。

花門S主打御好燒 (お好み焼き) 和摩登燒 (モダン焼き)，

菜單幾乎都公告在牆壁上，沒有紙本菜單可參考，更別說有中文菜單了，

看不懂日文的朋友可能用手機google翻譯一下囉。

桌上會提供美乃滋、大阪燒醬汁、柴魚片，可依自己喜好增添風味。

御好燒就是把配料、高麗菜通通加到麵糊裡面去煎，

摩登燒則是多了麵條在裡面，想要有飽足感的話就選摩登燒。

正在製作餐點，牡蠣好大好肥美。

製作完成的料理會放在每張桌上的鐵板中，從上桌到完食每一口都是熱騰騰的呢。

不愛麵糊所以我點了ミックス 焼そば(綜合炒麵)，就是那種印象中的日式炒麵味道啦，

可以加點柴魚片或是美乃滋轉換一點味道。

ミックス摩登燒就是綜合口味的摩登燒，配料跟我的炒麵差不多，有高麗菜、豆芽菜、蝦、豬肉等，

麵團煎的很香，包覆著有飽足感的麵條，醬汁濕潤鹹度足，可以灑些柴魚片加點美奶滋更香更好吃。

另一道綜合摩登燒加的是烏龍麵，喜歡吃什麼麵條就選什麼。

牡蠣御好燒，少了麵條像大阪燒的吃法，牡蠣超肥超好吃。

花門S的名物花門チキン，有一份跟半份之分，一份是1100円，半份是600円。

雞腿肉很扎實，用米麴味噌醃漬的雞肉吃起來不會太鹹，有股淡淡的米麴和味噌味。

當天來用餐發現有不少說中文的台灣人，看來花門S的名氣遠播，

平價、道地的御好燒和摩登燒，貨真價實的岡山B級美食。

花門S

所在地址：日本岡山県岡山市北区本町2-22 錦ビル 1F

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

店家電話：086-224-8885

文章來源：Irene's 食旅．時旅