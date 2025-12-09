岡山通盤檢討過關！高市府啟動雙核心布局 打造北高科技副都心

高雄市岡山都市計畫第三次通盤檢討於9日通過內政部都委會審議，為北高雄發展再添強勁動能。市府因應行政院「大南方、大發展」政策，全力推動南臺灣半導體 S 廊帶與捷運建設，此次通檢也被視為北高雄都市發展的重要轉折點，將帶動岡山成為北高科創副都心。

↑圖說：岡山都市計畫第三次通盤檢討整體概念圖。（圖片來源：高雄市都發局提供）

副市長林欽榮指出，岡山位處路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區四大基地之間，是北高科技走廊的黃金樞紐。隨著橋頭園區推進、捷運岡山路竹延伸線全線即將通車，岡山已具備成為連結生活與產業的重要節點。此次通檢整合產業用地、交通網絡與公共設施，將全面翻轉岡山城市能量。

都發局說明，此次通盤檢討包含四大重點：

首先，在產業布局上，市府將於計畫區東側推動「聖森路以西產業園區」，規劃30公頃產業用地，與今年9月通過的「白埔產業園區」形成南北雙核心，補足半導體 S 廊帶發展鏈。未來延伸大德一路銜接聖森路，可直達岡山第二交流道，強化區域路網。相關區段徵收作業已通過公益性與必要性審查，後續將啟動土地取得與開發。

其次，捷運導向發展（TOD）將推升岡山的城市面貌。岡山區包含 RK1 至 RK3 三座捷運站，RK1 岡山車站已於今年啟用，延伸至 RK6 的工程同步推進。三處捷運開發區合計約5公頃，不僅 RK1 西基地成功招商，RK2、RK3 的開發案也已獲都委會審議通過，預期可引進約7,500名新人口，打造兼具商業、文化、休閒功能的新興生活圈。

↑圖說：捷運RK1岡山車站鳥瞰圖（圖片來源：高雄市都發局提供）

第三，岡山舊城鎮公有土地將陸續活化，包括舊火車站周邊國有地將劃設為都市更新區，引入商業機能、改善周邊停車問題，重塑城鎮中心活力。

第四，社會住宅與公共服務同步補強。聖森路以西產業園區將預留3公頃社福設施用地；此外，RK3站周邊原前峰國中校地將轉為社宅儲備用地，可提供長照、托育、幼兒園、青創空間等多元社福服務，提升區域生活品質。

市府強調，岡山通盤檢討通過後，將接續細部計畫與土地開發作業，強化交通、公共設施與產業空間配置，加速北高雄朝科技城市新未來邁進。

