南部中心／綜合報導

民進黨內的高雄市長初選民調，預計在明年1月中進行，有意爭取提名的黨籍立委林岱樺，1日選在岡山，舉辦首場大型造勢活動，提到近期的助理費官司，林岱樺說到哽咽，認為自己經過市民25年的檢驗，強調自己清白，也打出政策牌，希望爭取更多選民支持。

岡山造勢湧入近3萬人！ 林岱樺哽咽：我清清白白

民進黨立委林岱樺1日在岡山，舉辦個人首場造勢，控訴遭到抹黑追殺。（圖／民視新聞）

「天公伯啊！岱樺和我們所有將近兩萬人的鄉親在這裡，你有看到我們的天公子岱樺被人家欺負嗎？」大聲呼喚天公伯，希望老天爺幫自己做主，民進黨立委林岱樺，參加市長初選的首場大型造勢，1日在岡山登場，提到近期的助理費案，林岱樺說到哽咽，認為被人抹黑追殺。

廣告 廣告

岡山造勢湧入近3萬人！ 林岱樺哽咽：我清清白白

林媽媽在台下頻頻拭淚。（圖／民視新聞）

民進黨立委林岱樺說，「民調拚不過我林岱樺，就用謠言來糟蹋女性，民調拚不過我林岱樺，就用檢調來追殺古意人，但是，高雄不是檢調在決定的，高雄不是派系在包山包海，高雄人打不倒，對不對？林岱樺打不倒，對不對？公平正義打不倒，對不對？」坐在台下的林媽媽，聽到頻頻拭淚，林岱樺強調自己經過鄉親25年檢驗，乾乾淨淨，清清白白，早就把青春奉獻給高雄。

岡山造勢湧入近3萬人！ 林岱樺哽咽：我清清白白

民進黨立委林岱樺1日在岡山，舉辦個人首場造勢，控訴遭到抹黑追殺。（圖／民視新聞）

林岱樺表示，「我林岱樺一個清清白白高雄的女兒，我也是我阿爸、阿母疼惜的查某囝、我也是厝邊頭尾的姊妹伴，過去25年，岱樺無任何的私生活，因為我早就將青春奉獻給高雄、奉獻給鄉親。」

岡山造勢湧入近3萬人！ 林岱樺哽咽：我清清白白

民進黨立委林岱樺1日在岡山，舉辦個人首場造勢，湧入近三萬支持者。（圖／民視新聞）

不只訴求自己清白，林岱樺也打出改革牌及政策牌，造勢現場湧入近三萬人，林岱樺說自己非常感動，只能更努力回報市民支持，林岱樺說，「我忍了八個月，這整個過程的委屈，鄉親對我的不捨，對我的不平想要安慰我，他透過今天這種的場面，我真的是...我只有真的是做到死，我真的個人，我犧牲奉獻做到死，我才能夠回報我的高雄的鄉親。」訴諸市民，希望在民進黨的初選中，獲得最後提名。

原文出處：岡山造勢湧入近3萬人！ 林岱樺哽咽：我清清白白

更多民視新聞報導

出席小港區重陽敬老聯歡會 陳其邁與長輩互動同樂

高雄萬聖節首移師衛武營 陳其邁「地味」裝扮超吸睛

國民黨全代會「遍地菸蒂」！網揪「鄭麗文1守則」打臉

