即時中心／廖予瑄報導

民進黨立委林岱樺欲爭取獲得黨提名參選2026年高雄市長，並於今（11/1）日晚間6時在岡山區筧橋路河堤公園旁，舉行護國市長造勢晚會，現場人數突破3萬人。她會後受訪時直言，自己已經忍了8個月，並強調一直都很配合檢調司法調查。

林岱樺指出，雖然她遭受打壓，但自己開創了高雄奇蹟，代表了高雄人的志氣，「代表高雄的志氣，也代表高雄人要爭氣」，她強調，未來要走出高雄的路，並講出高雄人的心聲。

廣告 廣告

「自己可以接受任何的檢驗，但請大家不要傷害她的朋友」，林岱樺表示，台灣真的很小，應該要團結，「台灣的力量真的不容許再被切割」。

「今日安排1萬個椅子都座無虛席，整個公園滿滿」，對於在造勢晚會前，民進黨內4位大將不能出席，林岱樺表示，支持她的鄉親就是高雄在地的力量，由於接受調查，因此近8個月沒有辦法做任何的施展，「民調、選對會確定時程之後，才開始啟動初選程序」，並將她對於高雄的愛，以及受到的委屈一併展現出來。

林岱樺也為高雄岡山在地的傳產發聲，「因為美台關稅的談判當中，是『科技賺到爆，傳統產業中小企業賠到慘』」，由於岡山是所有台灣的金屬扣件產業，但卻是這一波台美關稅談判當中的重災戶，「訂單對產業才是王道」，因此不管政府怎麼樣的規劃、什麼樣的補助，訂單才是王道，「在軍工產業鏈當中，不管是軍工合作、採購武器、採購之後的軍工合作，或者是現在政府編列總預算GDP達到3%，這就是要創造內需。」

最後，林岱樺直言，讓現在的傳統產業、軍工產業整合傳統產業，並且讓傳統產業拿到訂單才是重點，「這也是為什麼她要從岡山出發的原因。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／岡山造勢破3萬人！ 林岱樺喊：台灣力量不容許再被切割

更多民視新聞報導

她戴「蘇巧慧飄帶」遭抓包！黃國昌反嗆記者「這1句」

林岱樺哭了！ 喊民調第一遭抹黑「請鄉親幫忙討公道」

最新！涉強迫抽血、回捐受試費用 台師大撤銷周台英博士學位

