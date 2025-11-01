岡山造勢3萬人大爆場 林岱樺喊「局勢翻轉中」：我忍了8個月

意欲角逐2026年高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，今（1日）晚在高雄岡山舉辦造勢活動，先前表態挺她的正國會大咖們雖未到場，但現場仍湧入3萬人。林岱樺表示，她忍了8個月，整個過程十分委屈，看到今天這樣的場面，「我只有做到死，才能回報高雄的鄉親。」並指局勢正在翻轉中。

林岱樺表示，自己已經忍了8個月。（圖／中天新聞）

林岱樺受訪時表示，她開創了高雄奇蹟，和鄉親們一起打破了派系包辦、壟斷的局面，史無前例的以在地相挺的基層實力，拚出萬人爆場的驚人氣勢，這是初選以來的最大場面，局勢正在翻轉中，「我們一定會勝利」，雖然遭受打壓、迫害，但她和鄉親們創造了高雄奇蹟，代表了高雄人的志氣，代表了高雄人的骨氣，代表高雄人要爭氣，走高雄的路，講出高雄人的心聲。

對於為何首場造勢選在岡山舉辦，林岱樺說，台美關稅談判當中，科技業賺到爆，傳統產業賠到慘，岡山是擁有非常完整的金屬扣件產業鏈，更是關稅下的重災區，所以她選擇從岡山出發，最辛苦的產業、最辛苦的市民在這邊，她跟最辛苦的人民走在一塊。

林岱樺控訴遭檢調追殺。（圖／中天新聞）

林岱樺指出，訂單對產業才是王道，所以在軍工產業鏈當中，不管是合作採購武器採購之後的軍工合作，或者是現在政府編列總預算達到GDP的3%，這就是要創造內需，整合軍功產業和傳統產業，讓他們拿到訂單，無人機、無人艇的國家隊就是馬上給我們的傳統產業訂單，這也是為什麼她要從岡山出發。

對於近日黨內的紛擾，林岱樺強調，自己可以接受任何檢驗，但請大家不要傷害她的朋友，台灣真的很小，我們真的要團結，台灣的力量不容許再有任何的切割。今天的造勢場地，擺了一萬個椅子，座無虛席，甚至還不夠用。過去的8個月，她沒辦法有任何動作，直到民進黨選對會啟動初選作業，支持者終於可以出來挺她，她也終於可以把對高雄的愛，以及所受到的委屈可以一併展現出來。

林岱樺在岡山舉辦造勢，現場湧入大趴支持者。（圖／翻攝林岱樺臉書）

林岱樺對今天的場面感到非常感動，「我忍了8個月，這整個過程的委屈，我都還是完全配合檢調，完全配合司法的程序，我完全配合廉政會，有關案件的事情一句話都不講。貞潔之後，到了法院，我跟檢調的關係是對等的。」她指出，鄉親們為她十分不捨，也感到不平，想要安慰她，所以有今天的場面，「我真的是只有做到死，犧牲奉獻，做到死才能夠回報高雄鄉親對我的信任跟支持！」而她也不會讓她家失望，並指民進黨的初選是對所有高雄市民做民調，所以還是要高雄市民的肯認，以民為主，市民最大。

