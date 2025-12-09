岡山都市計畫通過！北高雄科技副都心將成形

高雄市岡山區因應半導體S廊帶發展，推出第三次都市計畫通盤檢討，今（9）日宣布獲內政部都委會審議通過。（高雄市都發局提供／任義宇高雄傳真）

高雄市岡山區因應半導體S廊帶發展，推出第三次都市計畫通盤檢討，今（9）日宣布獲內政部都委會審議通過，副市長林欽榮表示，計畫區位處路科、橋科、本洲及台積電所進駐的楠梓產業園區核心地帶，此次通盤檢島，將整合岡山產業、交通以及公共設施，為北高雄注入新的發展動能。

都發局說明，岡山距離上次都市計畫通盤檢討已超過11年，此次因應行政院「大南方、大發展南臺灣發展計畫」推動南台灣半導體S廊帶建設，岡山區作為廊帶核心區域，配合捷運岡山路竹延伸線建設外，預計在計畫區東側打造「聖森路以西產業園區」，將與今年9月內政部審議通過的「白埔產業園區」形成雙核心聯動，共同建構北高雄科技副都心。

廣告 廣告

對於計畫重點，都發局介紹，「聖森路以西產業園區」，可提供30公頃產業用地作為橋科園區的產業後援與延伸基地，將與白埔產業園區南北呼應，構築南部半導體S廊帶最完整的聚落。

此外，計畫範圍內共有RK1至RK3等3個捷運站，除已通車的RK1外，其餘2站已積極建設中，並持續推動捷運聯開，預計可引入7500戶居住人口，同時釋出閒置國有土地，引入商業、停車空間，並加緊興辦社會住宅，完善社福、長照、托育、社區活動空間、青創基地等，提升地區生活品質。

高雄市副市長林欽榮表示，岡山都市計畫區位處路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊帶的樞紐核心，隨著橋頭科學園區建設推進、捷運岡山路竹延伸線即將全線通車，岡山將成為連結產業與生活的重要節點。

更多中時新聞網報導

UBA最速千分男誕生 中信張俊生放眼職籃》

NBA》公鹿欲振乏力 字母哥又想走人

陳以文陰狠氣場大 蔡昌憲嚇到做噩夢