岡山醫院26年深耕在地 感謝志工溫暖守護社區

【記者王苡蘋／高雄 報導】高雄市立岡山醫院即將邁入第26個年頭，長期以「用心創新、視病猶親」為核心理念，致力推動社區健康促進與長者照護服務。為表達對志工們一年辛勤付出的感謝，醫院今（25）日舉辦「大岡山地區社區志工聯繫活動」，邀請在地志工齊聚一堂，共享成果與經驗。

活動中播放年度回顧影片，呈現志工在社區篩檢、健康講座及各項健康促進活動中的身影；同時安排輕鬆互動交流，讓平日分散於各據點的志工有機會分享服務心得，互相打氣，現場氣氛溫馨熱絡，展現志工隊伍的凝聚力與活力。

廣告 廣告

院長于慶龍致詞時表示，志工是岡山醫院推動社區健康服務最堅實、最溫暖的力量。「每位志工投入的每一小時、每一句提醒、每一次陪伴，都讓民眾感受到實質支持與關懷，醫院每項健康促進成果的背後，都有志工默默付出的身影。」

醫療副院長黃聖源指出，志工是推動社區健康不可或缺的合作夥伴。醫院將持續強化志工培訓、提升服務品質，完善照顧與支持措施，期望與社區共同打造更健康、友善、幸福的大岡山地區，真正落實「在地就醫、在地健康、在地安老」理念。

活動尾聲，志工們也分享心得，表示被肯定與有機會交流，感到十分溫暖並充滿鼓舞，也感謝醫院透過年度聯繫活動，增強歸屬感與支持力量，將持續守護大岡山社區民眾的健康。

岡山醫院表示，未來將持續以社區為核心，結合醫療、公共衛生與在地資源三大力量，打造全面健康守護網絡，並依不同年齡層需求提供精準、貼近生活的健康照護，陪伴大岡山邁向更健康的未來。（圖╱岡山醫院提供）