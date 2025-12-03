岡山高中學生考卷寫「中華民國」遭扣分！ 校方：已補回成績

岡山高中期中考出現國名書寫爭議，一名高三學生在公民科試題中，於應填「台灣」的欄位寫上「中華民國」，最初遭閱卷老師扣分，引發網路討論與政治聯想。

岡山高中期中考出現國名 書寫 爭議，一名學生在公民科試題中，於應填「台灣」的欄位寫上「中華民國」被扣分 。（圖／翻攝自Threads）

該學生表示，台灣與中華民國為同一政治實體，題目若僅接受「台灣」屬設計不精確。他並舉例，簡稱美國仍指美利堅合眾國，概念並無問題。貼文曝光後，引發網友熱烈辯論，從「考卷照寫就好」到「國名本質爭議」皆成焦點。

校方說明，扣分情況屬閱卷流程的一部分，並非最終分數。因試題依圖表標示的國名為「台灣」，老師初步依照標準答案批改，因此學生填寫「中華民國」暫未給分。

公民科教師於12月1日開會後決議，題目主要測驗學生判讀GDP與經濟指標，學生能掌握題意且概念正確，雖未依題組填寫「台灣」，仍應視為答對，成績已於12月2日調整，但因課程時間差，部分學生未即時得知修正。校方強調，未來將更精確標示命題與答題格式，避免因文字差異造成誤會，並已向全班逐一說明此次狀況。

