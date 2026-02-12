岡田克也連任夢碎！謝金河：台灣上一課

▲這次日本國會大選，在野黨「中道改革聯合」連續12次連霸的72歲老將岡田克也，因落選而無緣第13次連任。（圖／翻攝自岡田克也的X）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院改選，首相高市早苗率領的自民黨獲得壓倒性勝利，在野黨「中道改革聯合」則慘敗，連續12次當選議員的72歲老將岡田克也宣告落選，而他正是去年11月在國會針對台灣議題質詢高市早苗、引發「台灣有事」、「存亡危機事態」以及中日關係緊張的關鍵人物。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，這次親中派在日本大選慘敗，給台灣上了一課，尤其是岡田克也的事例。

謝金河12日在臉書粉專發文，提到岡田克也一直是日本重量級的政治人物，出道以來換過5個政黨，是菅直人、鳩山由紀夫時代的紅人，擔任過外相，也是小澤一郎的重要政治夥伴。近期中日關係緊張，他特別有指標性，不只因為他去年質詢高市，結果引出台灣有事、日本有事的風波，事後還態度強硬的要求高市收回言論，儼然就是「北京代言人」的論調。

謝金河直言，這次岡田克也落敗，整個中道聯盟慘敗，席次從上次的167席縮到只剩49席，自民黨贏來的席次，可以說都是中道聯盟輸掉的，代表日本民意選擇站在高市早苗那一邊，大聲向中國說「不」，而岡田克也正是那個親中派的代表人物，特別他從政以來、12連霸，從未遭到敗績，這次無緣第13次連任，也格外引人矚目。

謝金河點出，岡田的家族是日本永旺集團（AEON），永旺在日本有Aeon Mall及Aeon Style，據點遍佈全國，有很大的影響力，岡田家族可謂財力雄厚。90年代日本出現西進熱，永旺也到中國設立據點，岡田家族事業在中國，他自然而然也成為中國代言人，只不過，先前這類角色可以呼風喚雨，如今已出現很大變化，台灣也有很多像岡田這樣的政治人物及財團，岡田這次落選，就是台灣很多人的一面鏡子。

