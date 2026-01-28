岡田將生當爸了！高畑充希「喜迎第一胎」發聲報喜訊

高畑充希、岡田將生喜迎第一胎出生。（圖／翻攝自高畑充希Instagram）





日本演員夫妻高畑充希、岡田將生2024年11月19日結婚、去年7月宣佈懷孕喜訊，今（28）日迎來第一胎出生的好消息，高畑充希成為新手媽媽後，在社群上開心分享喊道：「我們家族迎來了一位新成員，一切平安順利。」

高畑充希今日更新Instagram限時動態，與大家分享順利生產的好消息，初為人母的她暖心喊話：「希望能竭盡心力，讓他喜歡這個世界，去年承蒙大家多多關照，非常感謝！」

現年36歲的岡田將生與34歲高畑充希，2024年6月因為合作演出電視劇《1122 いいふうふ》（好夫妻）而相戀，兩人首次合作演出夫妻角色；同年11月宣佈結婚：「我們過去一直像親友般相處，從今以後成為夫妻。我們會互相體諒、激勵對方，在作品中呈現更好的面貌，希望大家能夠溫暖地守護我們。」



