岡田茉莉築起跨國信任的橋梁

從小家中就經常接待來自世界各地的交換留學生，現任信義房屋不動產株式會社營業部營業二課擔當部長的岡田茉莉，從小就對異國文化感到好奇，國中時，她便勇敢地獨自前往蒙古參加比賽活動，高中期間更多次赴蒙古與俄羅斯參與交流活動，這些經歷不只培養了她的獨立性，也點燃了她對海外生活的熱情與探索精神。

高中畢業後，她開始積極尋找適合出國留學的學校，在搜尋資料時偶然看到北京語言大學的介紹，對該校可吸引來自百餘國的學生，在此一同學習中文感到好奇，毅然決然選擇赴北京留學，並展開為期十年的中國生活。

從學生到職場，她曾任職於西裝訂製公司的翻譯，後來進入北京的日本大使館服務，後又轉至重慶的日本領事館工作。這些經驗讓她累積了深厚的語言能力與跨文化溝通技巧。然而，當她即將年滿30歲時，意識到日本職場普遍有「30歲前需有本國工作經驗」的文化習俗，便決定返日尋職。

回到日本後，她希望能找到一份能發揮中文專長的工作，剛好注意到信義房屋在日本的招募資訊，並幸運地獲得錄用。

在信義房屋工作的這些年，有許多難忘的經歷，特別是剛進入職場時，接受一位來自台灣年輕女客戶委任購屋的經歷，讓她至今仍深深感動。當時，對方因父親過世，其母希望以遺產為女兒在日本置產。年僅21歲的這位客戶對房子的想像模糊，看屋過程長達半年，過程中雙方關係也從客戶與房仲，逐漸變成可以談論戀愛話題的朋友。

日本仲介環境與台灣不同，買方可以去看不同於自己委託公司的物件，只是當這位客戶猶豫不決時，卻遇到其他公司人員以嚴厲口吻發話：「世界上沒有十全十美的房子，要自己做選擇。」當下雖引發客戶不快，但她事後反思後認同這句話，順利完成購屋，也替整個過程增添一筆濃厚的故事色彩。

岡田茉莉用她的國際視野、語言能力與文化包容力，為赴日本購屋的台灣客戶搭起信任的橋梁。她深信這份工作最大的價值，不僅在於買賣成交的瞬間，更在於與人建立的長久連結與情誼。