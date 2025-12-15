岩崎茂任我國政務顧問遭中國制裁 外交部批行徑荒誕：打壓民主交流

外交部譴責中國外交部制裁岩崎茂。（資料照片）

日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂今年3月獲行政院聘為政務顧問，中國外交部今（15日）宣布對岩崎茂實施制裁，稱其與台獨分裂勢力勾連，沆瀣一氣，嚴重損害中國主權與領土完整。對此，外交部發言人蕭光偉表示，外交部強烈譴責中國外交部惡意制裁岩崎茂的荒誕行徑，將正常的國際交流合作惡意扭曲為「干涉內政」，打壓民主交流的本質。

中國外交部今天指出，岩崎茂出任台灣當局政務顧問，觸及不可逾越的紅線，已多次向日方提出嚴正交涉，「岩崎非但不思悔改，反而變本加厲，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁」，氣到批評岩崎行徑惡劣，採取反制措施，即日起凍結其在中國境內的動產、不動產及其他財產，禁止中國境內組織及個人與其進行交易或合作，並不予簽發簽證、不准入境。 外交部晚間聲援岩崎茂，針對中國外交部宣布制裁的荒誕行徑，予以強烈譴責並嚴正駁斥。外交部發言人蕭光偉指出，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。

外交部重申，中國對台灣公民及其他國家公民在台灣或第三地參與政治、公共事務及民主活動，完全不具任何管轄權。中國以所謂法律、行政或安全名義，對他國人民從事跨境干預、長臂管轄或跨國鎮壓的行為，已明顯侵害我國主權，並違反國際法及相關國際人權公約。凡因參與政治或民主活動而遭受此類迫害的台灣人民及在台其他國家公民，均是台灣政府保護之對象。

蕭光偉表示，我國身為主權國家，依據國家發展需求聘請國際專家與顧問，屬於正當且合法的主權行使。岩崎茂以其專業貢獻區域和平，與民主國家間的交流合作完全符合國際慣例。北京當局將正常的國際交流合作惡意扭曲為「干涉內政」，片面將台灣內政事務與中方的政治立場強行掛鉤，試圖以脅迫手段製造寒蟬效應，充分暴露其濫用國內法、輸出威權、打壓民主交流的本質，呼籲中國停止對台灣與國際民主社會的政治施壓與威脅行徑。





