岩崎茂任政院顧問 遭陸制裁

台北政經學院基金會日前舉辦「台海防衛兵推」，邀請日本前統合幕僚會議幕僚長岩崎茂上將擔任日本組兵推人員。（本報資料照片）

大陸外交部15日聲明宣布，由於行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂涉嫌干涉中國內政，即日起依據《反外國制裁法》施行禁止入境等多項制裁。進一步加劇本已緊張的日中關係。大陸官方未直接點名日本首相高市早苗，但多家日媒評論，這項制裁是陸方對高市近期涉台發言的延伸施壓。

陸方指控岩崎「嚴重干涉中國內政，損害中國主權與領土完整」，稱其公然勾結「台獨分裂勢力」，違背一中原則與中日四項政治文件的精神。根據《反外國制裁法》多項條文凍結岩崎在中國境內的全部資產、禁止入境大陸，並禁止所有大陸機構與進行任何形式的交易或合作，上述措施同樣適用於香港及澳門。

大陸外交部發言人郭嘉昆在15日例行記者會回覆日媒共同社提問時表示，中方已就岩崎茂出任台灣行政院政務顧問一事，多次向日方提出嚴正交涉，但岩崎「非但不知悔改，反而變本加厲」，遂決定採取反制措施。

對此，我方外交部表示，岩崎之個人專業參與符合國際慣例，也不涉及干涉他國內政，呼籲陸方審慎看待相關議題，避免將正常國際交流與專業合作政治化或以片面立場加以詮釋。日本政府也迅速回應。官房長官木原稔批評中方作法，對持有不同立場的日本國民單方面施加壓力，令人遺憾。

岩崎曾在2012年1月至2014年10月擔任日本自衛隊統合幕僚長，是日本最高等級的軍事職位，曾在安倍任內就釣魚台問題作強烈表態。岩崎出身航空自衛隊，在職期間曾參與制定自衛隊的聯合作戰計畫，並與美軍保持密切協作。退役後轉任防衛大臣政策參與（大臣輔佐官），並擔任航空公司顧問，今年3月出任台灣行政院政務顧問。自衛隊退役高層出任台灣官方職務極為罕見，也因此引發北京強烈反彈。

岩崎是第一位具有日本軍方背景的外籍政務顧問。岩崎在今年8月的《週刊文春》專訪提及，他原想婉拒出任顧問的邀請，猶豫一番後才接受。不過，他表示自己多次走訪台灣，從中體認到台灣民眾相當親日，對日式作風也抱持開放心態，讓他得以推動民間交流。文中他也對「台灣有事」表達審慎看法。他認為相關風險「難用概率衡量」，而日本防衛政策基調仍是「專守防衛」。不過，若從戰爭爆發的邏輯來看，關鍵取決於大陸內部情勢及高層判斷，「取決於領導人一念之間」。