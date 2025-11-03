岩手縣市區拉「熊襲警報」！獵人山中遭攻擊滿臉血
國際中心／李明融報導
今年受到食物短缺與氣候變遷的影響，野熊覓食的範圍已從深山擴大至人類居住的市區，導致襲擊事件頻傳，根據最新統計，截至目前為止，日本已累積至少 12 人在野熊攻擊事件中不幸身亡，創下了歷史上最慘烈的紀錄。岩手縣近日也拉起警報，大槌町一名75歲獵友會成員1日上午在山區狩獵時遭熊攻擊，臉部嚴重受傷，同天中午宮古市鬧區與宮古車站周邊也有民眾通報熊出沒，當地政府緊急呼籲民眾提高警覺，避免登山。
岩手縣野生熊出沒，當局拉警報提醒當地民眾。（圖／翻攝自X）
綜合日媒報導，岩手縣1日一名75歲男獵人與7名獵友集體前往大槌町的山中狩獵，意外遭到野熊攻擊，其中一名夥伴回憶當下情況，約10時30分左右，無線電傳來「被熊攻擊」的警告聲，當下立即趕往現場，發現男性獵人正被兩頭野熊攻擊，鼻子與雙頰都嚴重撕裂傷，鮮血直流，送醫後性命並無大礙。
野熊出沒攻擊民眾事件頻傳，今年已經發生12起命案。（圖／翻攝自X）
獵人遭攻擊不到2小時候，距離約30公里外的宮古市，熊連續出現在鬧區與學校上午10時左右，宮古小學操場上有1頭成熊現身，當時校內正舉行學習發表會，多名家長目擊，所幸熊沒有闖入建築物，校方當下緊急封鎖操場，並在體育館裡進行活動，中午過後宮古車站又有熊出沒，有民眾拍下一頭黑熊沿著鐵軌奔跑的畫面，目擊者表示，熊自商店街方向衝出，穿越站前廣場沿著鐵道離開。網路上有當地居民驚呼，「熊跑到車站來了！」、「從市中心到車站都在亂竄，獵人快來處理啊！」。
