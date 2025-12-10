岩本照喊話《戀愛保鏢》續集先通知 白石麻衣許願下一季去倫敦拍

【緯來新聞網】由日本超人氣團體Snow Man成員岩本照主演、白石麻衣擔任女主角的《戀愛保鑣24小時第2季》，將於本週末迎接完結篇。兩人最後一幕浪漫度破表，白石麻衣也許願：「希望下次能真的去倫敦拍。」

白石麻衣、岩本照在《戀愛保鑣24小時第2季》展開遠距離戀愛。（圖／friDay影音提供）

《戀愛保鑣24小時第2季》故事描寫岩本照飾演的辰之助，在公司業務擴張後與新警護團隊再度出任務，與在倫敦唸書的白石麻衣展開遠距戀愛。劇中兩人最後以機場作為背景，岩本以深色造型現身，白石拖著行李箱入鏡，象徵遠距戀情的拉扯與靠近，在反覆交會中完成關鍵畫面，畫面有如電影氛圍一樣。

岩本照許願《戀愛保鑣24小時》能夠有下一季。（圖／friDay影音提供）

岩本照回顧拍攝期間，形容這是密度極高的兩個月，笑說若還有續集的話，希望能提前通知，「如果還有下一次任務的話，希望可以早點告訴我，在我留長頭髮以前。」白石麻衣除了感謝劇組，也表示能一起拍攝真的非常開心，更表示雖然劇情設定為她去倫敦留學，但實際多在關東近郊進行拍攝，許願：「如果有續作的話，請一定要帶我去倫敦拍！」兩人不約而同拋出對下一季的期待。《戀愛保鑣24小時第2季》將於13日在friDay影音上架完結篇。

白石麻衣表示拍攝《戀愛保鑣24小時第2季》十分開心。（圖／翻攝自官方X）

