岩本照喊話《戀愛保鑣》續作要早通知！白石麻衣：下次請帶我去倫敦

岩本照、白石麻衣《戀愛保鑣24小時第2季》殺青。（圖／翻攝自官方X）

由日本超人氣團體主演Snow Man成員岩本照、白石麻衣主演《戀愛保鑣24小時2》，將於本週末迎接最終回，日前宣布全劇順利殺青，兩人最後一幕浪漫度破表，白石麻衣笑說：「希望下次能真的去倫敦拍。」

《戀愛保鑣24小時第2季》劇情描述辰之助（岩本照 飾）所屬的警備公司擴大了事業規模，但卻因為種種摩擦而衝突不斷，甚至被捲入規模更大的事件之中。里夏（白石麻衣 飾）則決定前往倫敦留學追求作為律師的更高境界，遙遠的距離與8小時的時差成為了戀情的阻礙。兩人最後以機場作為背景，岩本以深色造型現身，白石拖著行李箱入鏡，象徵遠距戀情的拉扯與靠近，在反覆交會中完成關鍵畫面，畫面有如電影氛圍一樣。

岩本照回顧拍攝歷程，形容這是密度極高的兩個月，既是辰之助也是岩本照本人都感受到全力奔跑的重量。他笑說若還有續作希望能提前通知，「如果還有下一次任務的話，希望可以早點告訴我，在我留長頭髮以前。」

白石麻衣除了感謝劇組，直言可以在第二季重新與大家見面，一起拍攝真的非常開心，最重要的是非常有趣，更表示雖然劇情設定為她去倫敦留學，但實際多在關東近郊進行拍攝，許願「如果有續作的話，請一定要帶我去倫敦拍！」兩人不約而同拋出對下一季的期待。

