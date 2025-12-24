岩灣監獄高牆震出長縫石塊崩落 監所：「放心，沒有人逃得了！」

高牆出現橫向裂縫，石塊落下。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕以往「一清」關押犯人的台東岩灣監獄，如今出現「逃生契機」，以水泥加上大型鵝卵石壘起的高牆，受到台東今傍晚的地震影響，從中發生橫向裂縫，數公斤重石塊落下，有網友戲稱，以前一清的犯人加上後來岩灣暴動都沒能成功，「看來現在才是逃亡好時機」。獄方則表示「一樣不可能成功，謝謝關心」。

約40公尺長、3至4公尺高的圍牆從地面到端頂中間裂出大縫，其內的大鵝卵石紛紛砸落地面，所幸當時無人經過。地面也立即圍起三角錐，獄方也不停派人車巡邏，提醒路過民眾勿靠近，以免餘震再起、又有落石。

只是以往與綠島「火燒島」監獄同樣專關重刑犯的監獄，對老一派黑幫而言，可說名氣顯著，附近民眾表示，以前岩灣暴動時，受刑人還燒棉被，和監警對抗，當年靠軍方介入才平息，但終究沒有成功大規模外逃，「看來今天、平安夜就是個好時機，只要再搖一次就會有機會！」。還有附近住戶擔心有受刑人趁亂外逃。

但獄方則表示，人員全數平安：經第一時間全面盤點，本監無任何收容人逃獄或受傷情事，請家屬與社會大眾安心。而就監所巡邏人員來說，由於監所內外多層圍牆，受刑人逃出可能性遠不如路人被石頭砸到來得大。

高牆出現橫向裂縫。(記者劉人瑋攝)

高牆出現橫向裂縫，其內的大鵝卵石紛紛砸落地面。(記者劉人瑋攝)

高牆出現橫向裂縫。(記者劉人瑋攝)

