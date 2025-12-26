岩田剛典把巡迴當「休息」 下個月連2天在台會粉絲

岩田剛典將來泰舉辦演唱會及見面會。（圖／LDH 愛夢悅提供）

三代目J SOUL BROTHERS成員岩田剛典，將於明年1月24、25日在Legacy TERA舉辦個人演唱會與全亞洲唯一一場見面會，除了喊話MATE（粉絲暱稱）把這次巡迴當成旅行，更透露自己近來特別注重「休息」的品質，笑說最棒的放鬆就是「吃飯加睡覺！」

即將一連兩天與台灣粉絲近距離互動，尤其見面會更是他人生初體驗，岩田剛典近日受訪談及生活節奏，透露自己近來特別注重「休息」的品質，會刻意安排不碰手機、不思考工作的時間，讓身心都能真正放鬆。對他而言，與信任的朋友一起吃飯是最紓壓的時光，「與其吃什麼，更重要的是跟誰吃」，他笑說前陣子還難得地吃了中午的燒肉，表示「吃飯加睡覺就是最棒的放鬆方式」。

廣告 廣告

展開個人活動後，岩田特別重視「持續挑戰」，他直言當一件事做久了很容易變得保守，因此不斷提醒自己保持冒險的心。今年對他而言是重新審視「自己想做什麼」的一年，也因為必須從自我製作的角度推進，雖然辛苦卻也格外有成就感，「現在是用享受的心情在做這些事」。雖然最初以歌手身分出道，但演員工作也早已是他生活的一部分，「演員是無法單靠自己延續的工作，能持續演出我真的很感激」。如今無論是音樂或演戲，對岩田剛典來說都已成為不可或缺的養分。

岩田剛典《Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 "SPACE COWBOY"》以及《Takanori Iwata「SPACE COWBOY」FAN MEETING in TAIPEI》兩場演出，門票已在KKTIX開賣中，更多詳情請鎖定LDH愛夢悅官方社群專頁。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」

炎亞綸還原「家寧公關危機群」內幕 無奈發聲：我被拉進2分鐘就被踢