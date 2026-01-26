岩田剛典獻出珍貴初體驗 許願「一定會回來」

岩田剛典首度來台舉辦演唱會。 圖／LDH 愛夢悅

日本超人氣團體「三代目 J SOUL BROTHERS」成員岩田剛典，上週末以個人身分在台北舉辦活動，完成出道15年來首次海外個人專場演唱會，並同步舉行全亞洲唯一一場見面會。行程結束後，他透過經紀公司向台灣粉絲表示「我一定會再回來，希望能再見到大家！」

岩田剛典近年同時活躍於音樂與戲劇領域，除了團體活動外，也持續展開個人演出計畫。繼隊友登坂廣臣、今市隆二先後來台舉辦個人活動後，岩田剛典此次首度以個人名義來台，將海外演出視為重要目標之一。接受媒體聯訪無話不聊，甚至還主動問記者是從哪裡知道他的。

演唱會以最新專輯《SPACE COWBOY》為主軸，包含安可共演出21首歌曲。岩田剛典當晚共更換三套服裝，並兩度走下舞台與觀眾互動，另翻唱米津玄師〈LEMON〉作為台北場限定曲目。他表示，希望海外演出能呈現不同於日本場次的內容，因此在演出編排上進行調整。安可時段也開放觀眾使用手機拍攝，留下演出紀錄。

岩田剛典一口氣在台北舉辦演唱會跟見面會。 圖／LDH 愛夢悅

隔天登場的亞洲唯一場次見面會，岩田剛典分享這次巡迴演唱會的花絮，並回應現場粉絲提問，同時抽出幸運粉絲送親簽T恤與專屬短片，他現場演唱〈Do my thing〉、〈TORICO〉、〈Only One For Me〉三首歌曲，行程結束後返程離台，班機資訊未公開。