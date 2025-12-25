岩田剛典親揭私下療癒日常 不滑手機讓身心放鬆

岩田剛典將於下月來台，不忘先透過影片問候台灣粉絲。（LDH愛夢悅提供）

日本三代目J SOUL BROTHERS成員岩田剛典將於明年1月24、25日在Legacy TERA舉辦個人演唱會與全亞洲唯一一場見面會，除了喊話MATE（官方粉絲名）把這次巡迴當成旅行，更透露自己近來特別注重「休息」的品質，笑說最棒的放鬆就是「吃飯加睡覺」。

即將連續2天與台灣粉絲近距離互動，尤其見面會更是他人生初體驗，岩田剛典近日受訪談及生活節奏，透露自己近來特別注重「休息」的品質，會刻意安排不碰手機、不思考工作的時間，讓身心都能真正放鬆，對他而言，與信任的朋友一起吃飯是最紓壓的時光，「與其吃什麼，更重要的是跟誰吃」，他笑說，前陣子還難得地吃了中午的燒肉，直呼「吃飯加睡覺就是最棒的放鬆方式」。

岩田剛典將連續2天與台灣粉絲近距離互動。（LDH愛夢悅提供）

展開個人活動後，岩田特別重視「持續挑戰」，他直言當一件事做久了容易變得保守，因此不斷提醒自己保持一顆勇於冒險的心。今年對他而言是重新審視「自己想做什麼」的一年，也因為必須從自我製作的角度推進，雖然辛苦卻也格外有成就感，「現在是用享受的心情在做這些事」，雖然最初以歌手身分出道，但演員工作也早已是他生活的一部分，「演員是無法單靠自己延續的工作，能持續演出我真的很感激」，無論是音樂或演戲，對他來說都已成為不可或缺的養分。

此次活動名稱「SPACE COWBOY」以「我是從隔壁星球來的外星人，我叫岩田剛典」為主題，回顧2025年，岩田剛典表示說：「今年是我在演藝人生中價值觀徹底改變的一年。重新思考作為表現者想傳達什麼後，我得到一個答案——人不論幾歲，都能重生成全新的自己。我想賭上人生去實踐它。」他也向粉絲喊話，「MATE的大家，不妨把它當成一趟旅行，一起來見我吧！」

岩田剛典「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 ＂SPACE COWBOY＂」以及「Takanori Iwata「SPACE COWBOY」FAN MEETING in TAIPEI」門票在KKTIX熱賣中，更多詳情請洽LDH愛夢悅官方社群專頁。

