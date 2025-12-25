岩田剛典2026年1月來台舉辦演唱會、見面會 最佳放鬆法「吃飯加睡覺」

【緯來新聞網】日本人氣團體「三代目J SOUL BROTHERS」成員岩田剛典將於2026年1月24、25日一連兩天來台演出，在Legacy TERA舉辦個人演唱會以及全亞洲唯一一場見面會，這也是他首次舉辦見面會。除了喊話MATE（粉絲暱稱）把這次巡迴當成旅行，更透露自己近來特別注重「休息」的品質，笑說最棒的放鬆就是「吃飯加睡覺！」

岩田剛典將於明年1月來台舉辦演唱會、見面會。（圖／翻攝自岩田剛典IG）

岩田剛典先前受訪談到生活，他透露自己最近特別注重「休息」的品質，會刻意安排不碰手機、不思考工作的時間，讓身心都能真正放鬆。對他而言，與信任的朋友一起吃飯是最紓壓的時光，「與其吃什麼，更重要的是跟誰吃」，他笑說前陣子還難得地吃了中午的燒肉，表示「吃飯加睡覺就是最棒的放鬆方式」。



岩田除了歌手身份，同時也是演員，並展開個人活動，他表示特別重視「持續挑戰」，坦言當一件事做久了很容易變得保守，因此不斷提醒自己保持冒險的心。今年對他而言是重新審視「自己想做什麼」的一年，雖然辛苦卻也格外有成就感，「現在是用享受的心情在做這些事」。雖然最初以歌手身分出道，但演員工作也早已是他生活的一部分，「演員是無法單靠自己延續的工作，能持續演出我真的很感激」。如今無論是音樂或演戲，對岩田剛典來說都已成為不可或缺的養分。



『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』以「我是從隔壁星球來的外星人，我叫岩田剛典」為主題，回顧2025年，岩田剛典表示說：「今年是我在演藝人生中價值觀徹底改變的一年。重新思考作為表現者想傳達什麼後，我得到一個答案——人不論幾歲，都能重生成全新的自己。我想賭上人生去實踐它。」他也向粉絲喊話，「MATE的大家，不妨把它當成一趟旅行，一起來見我吧！」



岩田剛典『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 ”SPACE COWBOY”』以及『Takanori Iwata「SPACE COWBOY」FAN MEETING in TAIPEI』兩場演出門票已在KKTIX開賣，更多詳情請鎖定LDH愛夢悅官方社群專頁。



『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 ”SPACE COWBOY”』台北演唱會

【會場】Legacy TERA

【地址】台北市南港區市民大道八段99號

【演出時間】 1/24 (六) 入場 16:00 / 開演 17:00 (台灣時間)

【票價】 VIP座位席NT＄4,670 / VIP身障席NT＄2,330 / 一般座位席NT＄3,480 / 一般身障席NT＄1,740



『Takanori Iwata「SPACE COWBOY」FAN MEETING in TAIPEI』台北見面會

【會場】Legacy TERA

【地址】台北市南港區市民大道八段99號

【演出時間】 1/25 (日) 入場 16:00 / 開演 17:00 (台灣時間)

【票價】 VIP座位席NT＄4,670 / VIP身障席NT＄2,330 / 一般座位席NT＄3,480 / 一般身障席NT＄1,740

岩田剛典將於明年1月來台舉辦演唱會、見面會。（圖／LDH愛夢悅提供）

