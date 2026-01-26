岩窟秘境。埃及開羅

Escá Cueva

本次設計的Escá Cueva是一座位於開羅的特色餐廳，由埃及知名建築事務所Badie Architects規劃，正迅速成為當地餐飲界的新焦點。該餐廳的設計靈感之一源於女性的身體曲線。創辦人兼首席建築師的Mohamed Badie表示，他希望在展現人體複雜、優雅的身體結構時，同時兼顧空間的舒適度與實用性。設計概念除了汲取身體的線條形態之外，也有以「大自然」為師。正如同這座5300平方英尺的餐廳內，那仿若自然岩石風化的流線型結構。每當賓客造訪之際，就像是步入天然岩洞中，能體驗到親密、包覆的空間感受。而此一設計亦呼應了餐廳名稱，因「Cueva」在拉丁語中即代表「洞穴」之意。

廣告 廣告

岩窟秘境｜ 埃及。Escá Cueva



別有洞天

Escá Cueva坐落於山丘頂端，擁有得天獨厚的地理環境，能眺望遼闊的城市全景。設計初期，團隊是從原先既有的空間基礎上進行改造。先是汲取人體的動態輪廓，再將其軟化、重塑成有機形體。這些看似簡單、原始、純粹的波浪肌理，在製作過程中其實十分複雜。而最終能塑造成功的關鍵，則是在於團隊運用新穎的3D軟體技術結合當地工匠精湛的傳統手工技藝。透過工匠精雕細琢，再採用沙丘般色彩的水泥聚合物包裹鋼筋骨架，使其呈現出真實岩窟的效果。

岩窟秘境｜ 埃及。Escá Cueva





岩窟秘境｜ 埃及。Escá Cueva



穴中幽光

整體選用自然的大地色做渲染，以粗獷的立面設計搭配精緻的現代定制傢俱和橘紅色皮革椅，能恰到好處地調和材質差異，並為空間底定寧靜、祥和的調性。同時，團隊還有巧妙運用自然光與人工光源的佈置來強化氛圍的塑造，藉由兩者相互交織，從而烘托出悠閒、浪漫的用餐情境。

置身於室內空間，其天花板的燈光計畫師法自然，利用穹頂照明的設計，摹擬陽光從天井映射而下的畫面。除此之外，團隊還有在立面的褶皺和凹陷處嵌入線性洗牆燈，可有效加深空間紋理與視覺層次。透過團隊精心擘劃燈源設備，不僅能營造出愜意舒適的用餐氛圍，還能悄然模糊建築與自然、人與環境之間的界線，讓賓客享有在大自然中用餐的絕妙體驗。另外，餐廳洗手間的空間形象更是極具視覺張力。鮮豔的LED線性光源蜿蜒繚繞在場域之中，其所呈現的畫面能不知不覺讓賓客聯想到藏紅花，一種在埃及常見的香料。

岩窟秘境｜ 埃及。Escá Cueva





岩窟秘境｜ 埃及。Escá Cueva





岩窟秘境｜ 埃及。Escá Cueva



慢調食光

本餐廳的主用餐區座位可容納75人。除了室內用餐區之外，團隊還有增設一區寬敞的露台餐飲區，以此讓賓客盡情欣賞那壯麗、無邊無際的城市景觀，享受那難能可貴的悠閒時光。而內、外空間是以鋁框玻璃門作為界定，能讓室內的用餐賓客也觀賞到遼闊、優美的戶外景致。其中，露台區還設有DJ台，可一同為賓客帶來聽覺、味覺、嗅覺、視覺等多重感官饗宴。藉此，讓每一次的用餐經歷都是一場愉悅的感官之旅，激發人們對美好生活的探索精神。

岩窟秘境｜ 埃及。Escá Cueva

Location: Egypt

Area: 500 m² Year: 2024

Photography: Nour El Refai



資料暨圖片提供-Nour El Refai

看更多 https://decotv.com.tw/