岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之23



《微生物的詩篇》

黑麴在茶餅深處修建城堡

菌絲網絡正改寫化學式

將苦澀的多酚轉譯成甘醇的密方

這是一場無人目睹的緩慢革命



酵母在葉間隙縫舉行盛宴

分泌的酶正分解青春的銳氣

把張揚的茶氨酸調教成溫潤的鮮爽

每顆微生物都是隱形的釀茶師



細菌部落沿葉脈遷徙遊牧

用整世代的時間完成茶葉馴化

將山野暴烈轉化為陳年敦厚

在黑暗中書寫無聲的味覺史詩



我們以為是時間造就陳香

其實是這些微小生命在為工作續命

它們用超越人類感知的速度

重建茶葉的分子結構與記憶



當茶湯泛起深紅色的光澤

那是微生物們聯合發表的傑作

每道韻味都留下簽名

每口回甘都是它們創作的詩句



最奧妙的轉化發生在凌晨三時

當人類熟睡時菌落達到活動高峰

它們在茶餅內部舉行年度慶典

交換不同茶區的風土情報



而我們沖泡老茶時釋放的

不只是茶葉的靈魂

更是整個微生物宇宙的

生命活動報告書

記錄光陰與生命共同協作的

奇妙旅程

圖/ 張政愉提供

