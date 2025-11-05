岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之26
《窨花的芬芳》
茶葉靜靜，是昨夜擱淺的舟
泊在花瓣的白色詠嘆
那清晨的露啊，不是水，是遠方
是旅人眼底，未闔的等候
窨花如一場輕聲的誓盟
光陰是唯一不老的伴侶
將自然的秘密，像封存的信箋
悄悄嵌入每片葉脈紋理
手指翻動，掌心的微熱便是暖風
拂過茉莉的季節，香氣彌散
每一次輕揉，都是時間混元的太極
鎖住的，不只芬芳，還有舊夢
花瓣的柔軟是江南的詩篇
茶葉的韌性是扎入巒頭的牆壘
它們依偎、互補，像山水間
遲來的一場深情對話，不搶風頭
日光透進窗欞，落下斑駁剪影
彷彿遠道而來的一盞祝福
那窨花的香氣，緩緩告白
是潤物無聲的存在，是佳人閨秀
以最深的相思，等待春醪的綻放
匠人的心意，比掌溫更柔更穩
沉默地融入葉片與花瓣
杯中映出茶色，如蜜綠微醺
微微晃動，是送走花影遠去的輪廓
茶湯溫潤細膩，帶著花田與山林
失落而又拾回的印刻
窨花的芬芳在舌尖停留奔放
像晨霧裡，久未歸家的光線
回甘悠長而雋永
那是浪子，對歲月最無悔的承諾.
圖/ 張政愉提供
《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書
.
