岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之27

《遺忘的滋味》

茶倉最深處，那被遺棄的渡口

有餅普洱老茶，如一枚沉睡的星子

緘默褪去所有姓名和履歷

連初次的壓製，都已成了

前世的風塵

不見翻動，陳化的歲月便是一種

最純粹的修行

在無人問津的時光荒野裡

學會與自己的苦澀和解

將所有記憶，熬成一盞

更深的爐火

十年之後，偶然的叩門

棉紙脆如北地的秋葉

拆封揚起的塵煙，是一陣

陌生的鄉音

既非樟香也非參香，只似

時間，這永恆的流浪者

留下的氣味

熱水傾注時，旅人

在盞中緩緩回神

那初時的對白還略帶朦朧

繼而在溫度裡甦醒

然後，像一個終於決定

吐露真心的浪子

原來被世界遺忘的茶啊

反而收留了，最真實的自己

喝不到世俗所定義的

那張標準的臉

只有純粹的土地脈絡肌理

和一場絕對誠實的轉化

那些未被期待的船隻

往往帶來最遠方的驚喜

我們在杯底凝視

真正的滋味，不需要被銘記

只需要被真誠地放逐

在無人干涉的暗黑

完成與自己的，一場

漫長而寂靜的對飲

這餅茶的價值，不在於

被想起時的掌聲

而在於它從來不需要

任何人的回眸

就靜靜地

成了茶，該有的彼岸

圖/ 張政愉提供

