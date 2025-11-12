岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之29



《茶與愛情》

一盞茶，是我們孤獨的錨點

在案席上，等待兩條感情線交集

最初的相遇，是曖昧的境域

像一艘船，尚未收攏風帆的弧線

沸水傾注，便是遠颺號角過後的回音

它帶來滾燙的訊息，等待葉片舒展

愛情的顏色，在空氣裡緩緩轉身

從遲疑的綠走向深情的紅

那不是倉促的燃燒，是歸屬者

在時間的熔爐邊，靜靜地熔鑄意志

揉捻的印記，是所有無法言說的編碼

如夜，在行者的眼底留下的深邃

初試的苦澀，是愛情的邊際

必須跨越，才能抵達溫柔的內裏

我們在沉默中對飲，無須言語

只將眸子織成最薄的晨霧

每一瞬氣味，都是愛的標籤

溢出，告訴所有旁觀的駐足者

這裡有兩顆心，選擇靠岸

茶湯的悠揚，便是無盡的迴廊

不張揚，不喧譁，只在杯底的光影裡

洩露蜜語

爭執的寒潮來時，我們調整火候

像領航員校對星象上的偏差

愛情的靈魂，是被歲月收藏的詩卷

沉穩厚重，經得起多次回沖

它不在熱戀的烈火裡，而在餘溫中

茶涼了，喉韻卻留在胸腔

兩條線終將交錯，或者重疊

而靜置，便是真意相守

圖/ 張政愉提供

《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書

