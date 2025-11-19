岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之32

《一壺茶，一生情》

一壺茶，在風的掌心靜置

從青嫩的葉，泡開歲月情深

看見光陰在壺口翻湧

聽見往事在氣泡間輕盈破碎



年少的茶，苦得像一場不懂殺青的夢

指尖貪婪著多添一匙糖

那時的風很亮，月光也年輕

誰都以為相逢不會老去



中年的茶，慢慢學會沉澱

不再張揚香氣，只願澄淨潤喉

愛成了舊書頁的字跡，微黃而甘醇

連嘆息也被時間包裹擁吻



老年的茶，已無需再發酵故事

茶湯泛起的光，是行水後的濤聲

那裡有他鄉的琥珀，也有歸途碧綠

在香氣中，回甘年少未祭的壯志

情感，並非得烈焰灼燒

可以是一口不驚擾的安和輕軟

當世界都遠去，只剩壺中微光

仍願意與自己和諧對飲

許最後的芬芳，在唇齒喉舌間留戀



一壺茶，一生情

簡約得像歲月的句點，卻深抵過前塵

黃昏裡，舉杯對風微笑

因為這壺茶，早已懂得溫柔收藏

圖/ 張政愉提供

《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書

