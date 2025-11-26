岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之35



《潛入茶葉的夢境》

茶葉沸騰旋轉，一群失憶的魚

海馬迴被攪拌棒打散

香氣穿刺鼻腔，在腦海蜿蜒成思想

茶杯的白是月光的瓷

映照一場虛擬無的雪

諦聽一座空蕩的壺

茶壺裡有座湖，茶湯是柔軟的絲絨

葉子在耳邊傾訴，聲音來自遠古的青綠

一塊方糖被追逐，溶解在冥想裡

壺的尖嘴吐出一首沒有音符的梵歌

時間在杯緣坐化，滴答滴答流入彼岸的塘

茶葉是沒有角的鹿，正編織一件毛衣

茶的呼吸聲是窗外雨點的倒影

聽見杯子的顏色，是午後太陽的橘黃

茶葉在掌中變成一群失蹤的候鳥

一面鏡子被沸水清洗

鏡中是不曾存在的映象

每片葉子都藏著一個不被理解的秘密

茶在呼喚，在耳語，在沉默

被邀請走進一扇沒有門把的門

進入一個沒有窗戶的房間，房間是茶的迷宮

不再是喝茶的人

身體變成一片茶葉，被風吹進陌生的杯子

身體是茶的影子，是杯子的弧

茶的苦澀在舌尖變成一幅黑白照

香氣在空氣中凝結成透明的玻璃雕塑

觸摸到茶的聲音，是細膩的沙粒

夢境浸泡在茶湯裡

夢在杯底浮沉，一群沒有翅膀的魚

夢境是茶葉的影子

身體是一座透明的壺

思想是無色的熱氣旋

骨骼是沉睡在杯底的茶渣

身體是茶的容器，等待被注滿

身體是茶，茶是夢境

無限的圓圈，在水與水的邊界相互倚偎

圖/ 張政愉提供

《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書

