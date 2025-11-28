岩脈茶光—茶人的時光旅行系列之36
《糖衣島嶼的透明度》
一條街的臍帶，孕吐三十個品牌
吸管像蜂巢孔洞，透明塑膠壁壘分明
日正當中，不是被汽笛聲催促溶化
是冰塊撞擊雪克杯的尖銳鼓點
規律且無情，為趕路人調製
一場快速而可預測降溫的慰藉
店員的手腕，複製搖晃同一套傾斜角度
茶葉的靈魂被高壓蒸氣匆忙提煉
不容等待。這裡沒有品茗的餘裕
只有「大杯」與「特大」的體積權衡
用一張薄膜鎖住此刻的必須
取代茶壺曾有的，沉靜與謙卑
消費者，是自己味蕾的獨裁者
甜度百分之七十，去冰，加料三種
以為選了自由，其實只是
在被限定的矩陣中，劃下虛線
那一口冰涼，迅速麻痺舌尖
將島嶼累積的苦情悶騷，暫時遺忘
當珍珠嚼盡，泡沫消散之後
空杯裡的水珠凝結成無聲的汗
即刻被拋入街角敞開的巨大胃囊
幾何形的廢棄物，疊羅漢般等待消化
並以無窮盡的姿態證明
這場飲食文化的氾濫與無力回看
我們汲取遠方的陽光和風土
用塑膠、香料與糖，重新定義了滿足
那微小的泡沫，曾是最初的茶魂
如今只是慾望脹奶後，虛幻的殘影
而喝下這杯透明的重量
那標籤上的熱量數值，比茶葉更真實
圖/ 張政愉提供
.
《岩脈茶光》——茶人的時光旅行 電子書
.
